Il futuro urbanistico di Santarcangelo, al Supercinema nuovo confronto sindaco-cittadini

Prorogata al 28 ottobre la scadenza per la presentazione delle osservazioni

Mercoledì 9 settembre alle ore 17 al Supercinema è in programma il terzo incontro pubblico dedicato al Piano urbanistico generale di Santarcangelo, con un focus sulla disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti.

Dopo l’introduzione da parte dell’assessora alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata Angela Garattoni, Chiara Biagi, progettista del PUG ed esperta di valutazione e sostenibilità ambientale e territoriale, illustrerà il perimetro del territorio urbanizzato e l’articolazione del territorio rurale. Carlo Santacroce, progettista del PUG ed esperto di urbanistica, illustrerà invece la disciplina del Pug, la struttura e le innovazioni alla luce della legge regionale 24 del 2017 mentre la responsabile dell’Ufficio di piano nonché dirigente del settore territorio, Silvia Battistini, presenterà i casi di applicazione della disciplina del Piano negli interventi diretti. A seguire, Davide Eusebi, architetto e componente dell’ufficio di piano, illustrerà da disciplina del centro storico e degli edifici oggetti di tutela.

Il pomeriggio di concluderà con un momento di confronto con il pubblico sulla disciplina del Pug, con domande e risposte, al quale parteciperanno Silvia Battistini, Davide Eusebi, Carlo Santacroce, Chiara Biagi, Filippo Dei Vigili con la moderazione di Elena Farnè e del garante della comunicazione e della partecipazione del Pug, nonché responsabile dell’Area Edilizia privata e Urbanistica–Sue, Luca Montanari.

Anche l’incontro di mercoledì 9 settembre è aperto a tutte le persone interessate: cittadine e cittadini, professionisti, associazioni, rappresentanti di categorie economiche. I professionisti che lo desiderano potranno inoltre iscriversi al portale della Fondazione Rete Professioni per il riconoscimento di due crediti formativi professionali.