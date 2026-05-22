Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche in Romagna: quattro tappe per promuovere la “Comunità Curante”

Domenica 24 maggio eventi a Forlì, Ravenna e Rimini, poi Cesena il 29 maggio

Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche arriva in Romagna per promuovere la “Comunità Curante”. Quattro le tappe: domenica 24 maggio a Forlì, Ravenna e Rimini, venerdì 29 maggio a Cesena. Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche arriva in Romagna con quattro eventi dedicati ad attività ludico-ricreative per bambini e a momenti di sensibilizzazione aperti a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, partita il 14 maggio al Meyer Health Campus di Firenze con la partecipazione anche dell’Ausl Romagna, è promossa dalla Fondazione Maruzza, da oltre 25 anni impegnata in questo ambito. Il tema di quest’anno, “La Comunità Curante”, propone un modello di cura basato sulla responsabilità condivisa. L’assistenza non riguarda solo l’aspetto clinico, ma anche la dimensione umana, sociale e relazionale della persona. Accanto ai professionisti sanitari operano familiari, volontari, scuole, enti del Terzo Settore e istituzioni.

L’obiettivo è sostenere bambini e famiglie, riducendo l’isolamento e rendendo la cura più inclusiva e partecipata.

Domenica 24 maggio, alle ore 19, al Circolo Tennis Rimini (Lungomare Claudio Tintori 9) si terrà una serata conviviale. L’evento sarà dedicato alla diffusione della conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche nella cittadinanza. L’incontro mira anche a sensibilizzare policy maker e operatori socio-sanitari sul modello della “Comunità Curante”. Saranno presenti rappresentanti delle principali associazioni di volontariato in ambito pediatrico. Si tratta di realtà che affiancano spesso i bambini seguiti nei percorsi di cure palliative. Parteciperanno inoltre rappresentanti del Comune di Rimini, dell’AUSL Romagna e dell’Hospice Pediatrico di Bologna “L’Arca sull’Albero”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale di informazione e sensibilizzazione sulle cure palliative pediatriche.