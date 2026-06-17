Rimini, per Velo-city anche i tour in bici alla scoperta delle nuove infrastrutture cittadine

L'iniziativa organizzata da Gruppo Hera

In occasione dell’evento Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità organizzato annualmente dalla European Cyclists' Federation (ECF), il Gruppo Hera è protagonista, grazie all’invito del Comune di Rimini, con un'iniziativa speciale dedicata alla sostenibilità e all'ingegneria ambientale. Per i tre giorni dell'evento, l'azienda è impegnata in tre tour in bicicletta riservati agli ospiti del summit, finalizzati a far conoscere da vicino le principali infrastrutture del PSBO (Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzata), progetto di eccellenza già segnalato dall’ONU come best practice internazionale per la tutela del mare nell’ambito dell’Agenda 2030.

L’itinerario ciclistico è pensato per illustrare, attraverso un percorso dinamico e immersivo, l’impegno del Gruppo Hera nella tutela dell’ecosistema marino e nella gestione avanzata del servizio idrico. Il tour tocca tra gli altri, anche gli snodi fondamentali del sistema di risanamento cittadino. Tra le prime tappe c’è Piazzale Kennedy, dove sotto il belvedere è nascosto il cuore del sistema: una complessa infrastruttura con vasche di accumulo e laminazione che gestisce le acque meteoriche per garantire la qualità del mare. Il percorso prosegue verso Piazzale Toscanini e i Giardini Artemisia Gentileschi: qui l’impegno del Gruppo Hera si concentra sulla realizzazione di altre nuove vasche di laminazione e presidi idraulici. Queste opere, in fase di costruzione, sono fondamentali per completare la sicurezza idraulica del litorale sud e raggiungere l’obiettivo di eliminare i divieti di balneazione, integrandosi perfettamente con il Parco del Mare.