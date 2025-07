Il killer di Denisa, trovata una vertebra durante gli scavi

Verifiche in corso nel giardino del femminicida e in un terreno vicino

Una vertebra, presumibilmente umana, sarebbe stata rinvenuta nel corso degli scavi avviati ieri nei terreni di Montecatini Terme e Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Le operazioni rientrano negli accertamenti disposti nell’ambito dell’inchiesta su Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso dell’omicidio di due connazionali: Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei.

A Montecatini, l’attività investigativa è concentrata nell’area boschiva delle Panteraie, dove erano già stati rinvenuti i resti delle due donne. Parallelamente, a Monsummano, i controlli si stanno svolgendo nel terreno adiacente all’abitazione del 42enne, già oggetto di attenzione da parte degli inquirenti.

La nuova scoperta potrebbe aprire scenari inquietanti su ulteriori crimini: gli investigatori stanno verificando la compatibilità del reperto con eventuali altre vittime. Frumuzache, al momento, ha sempre negato di aver ucciso altre donne oltre le due già identificate.

Le analisi scientifiche sul frammento osseo sono in corso per stabilirne l'origine e la possibile datazione. I carabinieri del RIS e la procura stanno lavorando con la massima cautela per chiarire ogni aspetto del caso.