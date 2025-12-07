Il legale di Dragos: "Tatiana non è stata maltrattata"

"L’allontanamento è stata una scelta volontaria della ragazza", ribadisce l’avvocato replicando alle dichiarazioni del padre.

Il legale di Dragos, il 30enne presso la cui abitazione è stata ritrovata dopo undici giorni Tatiana Tramacere, ha ribadito la versione del suo assistito in merito ai giorni trascorsi insieme. L’avvocato ha dichiarato che «Dragos conferma quanto riferito al colonnello del comando provinciale di Lecce: tutto è stato fatto di comune accordo».

Secondo la difesa, i due avrebbero condotto «una vita normale» e «non c’è stato alcun maltrattamento». L’avvocato sostiene inoltre che l’allontanamento della giovane sarebbe stato «volontario e frutto della sua stessa volontà», aggiungendo che tale circostanza sarebbe stata confermata dalla ragazza.

Le parole del legale arrivano in risposta alle affermazioni del padre di Tatiana, che la sera del ritrovamento aveva riferito di aver trovato la figlia «sofferente e senza forze». Le indagini proseguono per chiarire completamente la vicenda.