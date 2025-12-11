Il maestro Chailly ha un malore, interrotta l’opera alla Scala

Stop dopo il secondo intervallo per le condizioni del direttore. Chailly trasportato in ospedale per accertamenti

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore durante la rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk al Teatro alla Scala, costringendo la direzione del teatro a interrompere lo spettacolo. L’annuncio è stato dato al pubblico al termine del secondo intervallo, quando è stato comunicato che l’opera non sarebbe proseguita.

Le prime avvisaglie erano emerse già nel corso della serata: il primo intervallo, infatti, era durato circa un quarto d’ora più del previsto e tra il pubblico si erano diffuse voci sul fatto che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. Nonostante ciò, Chailly aveva scelto di continuare a dirigere fino alla seconda pausa.

Sul posto sono immediatamente intervenute un’ambulanza e un’automedica, che hanno provveduto al trasferimento del direttore in ospedale per accertamenti. L’opera di Šostakovič, che lo scorso 7 dicembre aveva inaugurato la stagione lirica della Scala ricevendo undici minuti di applausi, si è quindi arrestata a causa dell’improvviso malessere del suo direttore. Le condizioni di Chailly non sono state al momento rese note.