Il Maestro Giuseppe Longo ottiene il 5° Dan di Judo

Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d’insegnamento, Longo supera l’esame federale con kata e dimostrazione pratica

Non sono stati gli atleti i protagonisti del weekend scorso, ma il Maestro Giuseppe Longo, storico punto di riferimento della Judoka Riccionese ASD. Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d'insegnamento, Longo ha superato brillantemente l’esame per il 5° Dan di Judo, svoltosi sabato 6 dicembre presso il Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia. La prova, tra le più impegnative del percorso federale, prevedeva la stesura di una tesina tecnica, l’esecuzione di due kata superiori (Koshiki no Kata e Itsuno Kata) e una dimostrazione pratica davanti alla commissione.

"Dieci o quindici anni fa questo traguardo mi sarebbe sembrato irraggiungibile e invece oggi è realtà. È un successo personale, ma soprattutto di gruppo, reso possibile grazie ai miei Uke Fabio Fabbroni e Bruno Badiane, ai miei allievi, alla mia famiglia e agli amici che mi hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso - dichiara il M° Longo. - Non è stato semplice preparare l’esame: negli ultimi mesi abbiamo affrontato diverse gare importanti e seguire gli atleti mentre cercavo di concentrarmi sul mio obiettivo non è stato facile. Tuttavia, con il sostegno di tutti, fisioterapisti compresi, sono riuscito a compiere un altro piccolo passo avanti. Il 5° Dan rappresenta un passaggio fondamentale, che porta con sé grandi responsabilità. Non lo considero un punto di arrivo: oggi, rispetto a qualche anno fa, ho acquisito la consapevolezza che come judoka e come maestro posso ambire a far crescere ulteriormente il mio gruppo di lavoro e contribuire a tenere alto il nome del judo riccionese, ma anche di quello italiano."

Un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva riccionese e un esempio di dedizione e passione per il judo.