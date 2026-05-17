Il maltempo non ferma la 43^ Rimini-Verucchio: Clara e Pari dominano la corsa verso la vetta

Una galoppata solitaria per il 26enne altoatesino e una vittoria all'esordio per la coetanea romagnola

Vincono la 43^ Rimini – Verucchio l’altoatesino Luca Clara e la riminese Vanessa Pari. Il 26enne altoatesino Luca Clara con una galoppata solitaria si affermato per la seconda volta nella classica. In campo femminile gli fa eco la coetanea riminese Vanessa Pari.

La manifestazione godeva dei patrocini del Comune di Rimini e del Comune di Verucchio è andata in scena sotto l’egida della Uisp, l’organizzazione curata dall’ASD Golden Club Rimini ha registrato un successo in linea con le aspettative dell’evento.

Tanti maratoneti professionisti e non allo sparo dello starter son scattati, nonostante l’acquazzone, per sciropparsi i 21 chilometri e 500 metri della maratonina. I maratoneti hanno lasciato il cuore di Rimini, scalando le località di San Paolo, Monte Cieco, le temute Coste di Sgrigna fino al traguardo posto in Piazza Battaglini a Verucchio dove li attendeva personalmente la Sindaca Lara Gobbi.

Per la cronaca in campo maschile Luca Clara dell’ASV Gherdeina Runners si è imposto in solitudine con il tempo di 1h18’01” davanti al romagnolo Marco Oppioli del Golden Club Rimini in 1h 23’42” e Gianluca Zanotti del Maciano Team Runners 1h 24’ 56”. L’altoatesino Clara aveva già trionfano anche nel 2023.

Nel gentil sesso ha colto il successo al debutto nella classica la 26enne Vanessa Pari dell’Ola Movement con un crono di 1h 36’ 04” davanti alla parmigiana Giulia Sighinolfi della Casone Noceto che ha impiegato 1h 39’ 00” e l’ex ciclista Simona Riva dell’Atletica Rimini Nord in 1h 44’ 57”.

Sono da menzionare gli spingitori di Carrozzelle “Corri Con Te” Oronzo De Marzo, Gian Maria Mazza, Alfredo Giammaria, Cristian Brighi, Federico Tommasi e Giovanni Raggini che con allegria e grande cuore hanno coronato l’impresa di conquistare e far conquistare i 331 metri di Verucchio e la medaglia a Gaia Lorenzini e Luca Brancaccio.

La Rimini – Verucchio, nota anche come Classica dei Castelli Malatestiani ha ricordando personaggi del calibro di Fausto Martignoni, Mario Vulpinari, Gian Carlo Fabbri, Osvaldo Bucci ed Enzo Pantanelli.