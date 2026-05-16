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Schianto a Morciano: muore il motociclista di 61 anni

Il 61enne è spirato poche ore dopo il ricovero. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente

A cura di Glauco Valentini Redazione
16 maggio 2026 16:12
Schianto a Morciano: muore il motociclista di 61 anni - Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Morciano di Romagna
Cronaca
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Non ce l’ha fatta il motociclista 61enne di Morciano di Romagna rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in via Abbazia. Come riportato ieri, (vedi notizia) l’uomo era stato trasportato in condizioni gravissime con l’eliambulanza all’ospedale “Bufalini” di Cesena dopo una violenta carambola che aveva coinvolto la sua Bmw R1300 GS, una Fiat 500L e una Dacia in uscita dal parcheggio di un supermercato.

Nonostante i tentativi dei medici, il 61enne è deceduto nelle ore successive al ricovero a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Restano in corso gli accertamenti degli agenti dell’Unione dei Comuni della Valconca per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

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