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Luca Giovannini è la vittima dell'incidente avvenuto a Morciano

Il terribile scontro venerdì pomeriggio in via Abbazia. Aveva 61 anni

A cura di Glauco Valentini Redazione
17 maggio 2026 08:12
Luca Giovannini è la vittima dell'incidente avvenuto a Morciano - Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Morciano di Romagna
Cronaca
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Si chiamava Luca Giovannini la vittima del tragico incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio in via Abbazia a Morciano di Romagna. La vittima aveva 61 anni e viveva a Gemmano, ma molto conosciuto in città, frequentava spesso il Joe Bar, ritrovo di motociclisti. Ex fabbro in un’azienda di Montefiore Conca, era andato in pensione da pochi mesi lasciando il lavoro al figlio.

Chi lo conosceva lo ricorda come una persona tranquilla e dal grande cuore. “Lo chiamavano Lucone, era buono e umano”, racconta Pierluigi Autunno. Anche l’ex sindaco Giorgio Ciotti lo descrive come “una persona seria e riservata”. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità.

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