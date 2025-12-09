Il Milan aggancia il Napoli in vetta

Rimonta rossonera a Torino, il Parma respira: battuto il Pisa. Genoa corsaro a Udine. Oggi spazio alla Champions per Inter e Atalanta

Il Milan centra l’aggancio in vetta alla classifica grazie al prezioso 2-3 in rimonta sul Torino, al termine di una gara ricca di emozioni. I granata partono forte e trovano il vantaggio con Vlasic, quindi raddoppiano con Zapata, mettendo in seria difficoltà i rossoneri. La reazione della squadra di Pioli arriva prima con il gol di Rabiot, che riapre la partita, e poi con la doppietta decisiva di Pulisic, che firma pareggio e sorpasso, regalando tre punti d’oro.

Nello scontro salvezza tra Parma e Pisa, sono gli emiliani a spuntarla: 1-0 il finale, grazie al rigore trasformato da Benedyczak, che vale una boccata di ossigeno in classifica. Successo esterno anche per il Genoa, che batte l’Udinese 1-2, condannando i friulani a un’altra giornata complicata.

Oggi, intanto, riflettori puntati sulla Champions League, con in campo Inter e Atalanta. La squadra di Inzaghi affronta un Liverpool in profonda crisi, mentre l’Atalanta di Palladino sfida il Chelsea. L’obiettivo è comune: centrare la qualificazione agli ottavi evitando il passaggio dai playoff.