Il Milan torna in vetta
Stasera il big match Roma-Napoli vale il primo posto. In Sudamerica l’ex Juve Danilo trascina il Flamengo alla Libertadores
Il Milan ritrova la vetta della classifica al termine di una serata carica di tensione a San Siro. I rossoneri superano la Lazio 1-0 in una gara segnata dalle polemiche: il Var non convince infatti l’arbitro Collu, che decide di non concedere ai biancocelesti un rigore per un sospetto tocco di mano di Pavlovic. Nel finale arriva anche l’espulsione di Allegri, ma il risultato non cambia e il Milan può festeggiare il sorpasso in classifica.
Vittoria importante anche per la Juventus, che allo Stadium batte il Cagliari 2-1 grazie alla doppietta di Yildiz. Negli altri anticipi arriva la prima gioia per il Genoa di Daniele De Rossi, che supera il Verona 2-1, mentre l’Udinese espugna Parma con un netto 2-0.
Questa sera l’attenzione si sposta sulla capitale, dove Roma e Napoli si giocano il primato in classifica in una sfida ad alto tasso emotivo. In programma anche Lecce-Torino, Pisa-Inter e Atalanta-Fiorentina.
Intanto, dall’altra parte del mondo, il Flamengo conquista a Lima la sua quarta Coppa Libertadores: decisivo il gol dell’ex juventino Danilo che sigla l’1-0 sul Palmeiras. Festa anche per l’Inter Miami, che travolge 5-1 il New York City FC e raggiunge con Lionel Messi la sua prima finale MLS.