Il monte strategico che ha cambiato la storia | Come Mussolini grazie ad esso manipolò il confine tra Romagna e Toscana

Scopri Monte Fumaiolo a Verghereto (FC): sorgente del Tevere, storia, escursioni e curiosità di un luogo unico in Emilia-Romagna.

Nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo, Monte Fumaiolo si erge a 1.407 metri sul livello del mare, dominando il paesaggio con le sue maestose faggete. Questa vetta, situata nel comune di Verghereto (FC), è celebre per essere la sorgente del fiume Tevere, il "fiume sacro ai destini di Roma". Ma ciò che rende questo luogo ancora più affascinante è la sua storia intrisa di politica, natura e mistero.

Un confine spostato per orgoglio

Fino al 1923, la sorgente del Tevere si trovava in Toscana. Tuttavia, per motivi di prestigio personale e politico, Benito Mussolini decise di modificare i confini regionali, includendo il Monte Fumaiolo nella Romagna, sua terra natale. Questo atto fu sancito con l'installazione, nel 1934, di una stele in travertino alta cinque metri, adornata da un'aquila imperiale e tre teste di lupa, con l'iscrizione: "Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma".

Un paradiso naturale

Oltre alla sua importanza storica, il Monte Fumaiolo è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura. Le sue estese foreste di faggio, note come "Faggete", offrono sentieri ideali per escursioni a piedi o in mountain bike. Tra i percorsi più suggestivi vi è quello che conduce alla Cascata dell'Alferello, un salto d'acqua di 32 metri immerso nel verde . Inoltre, il monte ospita le sorgenti di altri corsi d'acqua, come il fiume Savio e i torrenti Para e Alferello.

Escursioni e spiritualità

Il territorio circostante offre numerose opportunità per gli escursionisti. Tra i percorsi più noti vi è l'Anello del Monte Fumaiolo, che attraversa luoghi di interesse come il Rifugio Giuseppe, il Sasso Spaccato e l'Eremo di Sant'Alberico, un antico luogo di ritiro spirituale immerso nella foresta.

Curiosità

Il nome "Fumaiolo" deriva probabilmente dal termine "fumo", in riferimento alle nebbie che spesso avvolgono la sua vetta, conferendogli un aspetto misterioso e affascinante .