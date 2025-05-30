Altarimini

Redazione

Crescione

Il “fratello segreto” della piadina che ha conquistato Rimini e nasconde un’origine sorprendente

16 ottobre 2025 18:00

Torre medievale che domina la valle emiliana: il guardiano dei secoli che cela un inganno

15 ottobre 2025 18:00

Il palazzo rinascimentale che nasconde segreti di nobili, cardinali e un cortile misterioso

14 ottobre 2025 18:00

A Rimini c'è una rocca che sfidava i Malatesta: ecco qual è e la sua avvincente storia

13 ottobre 2025 18:00

La sede rinascimentale ferrarese che ha sfidato i secoli e nasconde un arcano tra arte e giardini

12 ottobre 2025 18:00

La fortezza medievale romagnola che resistette agli assedi e cela una fortuna inaspettata

11 ottobre 2025 18:00

Volto rinascimentale della piazza: il portico bolognese che ha nascosto segreti di mercanti e astronomi

10 ottobre 2025 18:00

La cattedrale piacentina che sfida i secoli e custodisce un arcano sospeso tra cielo e affreschi

09 ottobre 2025 18:00

A Reggio Emilia, la nascita di un tempio: ha sedotto generazioni e nasconde un dettaglio sorprendente

08 ottobre 2025 18:00

L’opera straordinaria e poco conosciuta sul Savio che ha resistito a guerre e alluvioni

07 ottobre 2025 18:00

Reggio Emilia: la residenza sontuosa che divenne simbolo di potere, sfarzo e improvviso declino

06 ottobre 2025 18:00

Il monastero ravennate che divenne scrigno di tesori proibiti e memorie immortali

05 ottobre 2025 18:00

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Dalle origini alla nascita di un grande museo: il tesoro bolognese che racchiude un capolavoro inaspettato

04 ottobre 2025 18:00

Rocca Brancaleone

L'assurda fortezza veneziana che divenne carcere, giardino e teatro di misteri

03 ottobre 2025 18:00

Archiginnasio di Bologna

A Bologna c'è un edificio incredibile: il palazzo che custodisce segreti di scienza e simboli nascosti

02 ottobre 2025 18:00

Palazzo Rasponi delle Teste

La dimora nobiliare ravennate che cela simboli inquietanti e un passato misterioso

01 ottobre 2025 18:00

Basilica di San Petronio

Un sogno grandioso nato dal popolo di Bologna: la chiesa incompiuta che sfidò il Papa

30 settembre 2025 18:00

Palazzo di Teodorico

Uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti dell’Emilia Romagna: il palazzo che nasconde leggende incredibili

29 settembre 2025 18:00

Castel Sismondo

La fortezza malatestiana di Rimini che nasconde cela enigmi di potere, amori e tradimenti

28 settembre 2025 18:00

Classis Ravennatis

La nascita di una potenza navale: l'incredibile flotta imperiale che fece di Ravenna la capitale dei mari

27 settembre 2025 18:00

Fontana della Pigna

Il monumento di Rimini che dissetò papi, imperatori e che nasconde un simbolo misterioso

26 settembre 2025 18:00

Montescudo-Monte Colombo

Il borgo prezioso dell’Emilia Romagna che ha sfidato guerre, leggende e custodisce una storia insospettabile

25 settembre 2025 18:00

Piazza Tre Martiri

A Rimini c'è una piazza che cela il sacrificio di tre giovani e una storia che ancora parla

24 settembre 2025 18:00

Battistero degli Ariani

Un capolavoro nascosto nel cuore di Ravenna: il tempio segreto dai messaggi sorprendenti

23 settembre 2025 18:00

Cattolica

La regina dell’Adriatico che da porto medievale è diventata capitale del turismo romagnolo

22 settembre 2025 18:00

Coriano

Il paesello dell’Emilia Romagna che nasconde rocche, misteri, colline e un’eredità inaspettata

21 settembre 2025 18:00

Piazze storiche

Le piazze storiche di Rimini: salotti millenari che celano misteri, rivolte e sorprese mai raccontate prima

20 settembre 2025 18:00

Saludecio

Il borgo emiliano che custodisce dipinti assurdi e un festival unico al mondo

19 settembre 2025 18:00

Via Emilia

La strada romana che ha cambiato per sempre la storia dell’Emilia Romagna

18 settembre 2025 10:00

Montegrifoldo

Il borgo al confine tra Emilia Romagna e Marche che nasconde un enigma di guerra dimenticato

17 settembre 2025 18:00

Pialassa della Baiona

La laguna segreta dell’Emilia Romagna che custodisce un mistero tra acqua e silenzio

17 settembre 2025 14:00

Teatro Galli Rimini

Il gioiello emiliano rinato dalle macerie che nasconde una storia incredibile

17 settembre 2025 10:00

Santuario di San Luca

Il santuario simbolo di Bologna e il portico guiness che i turisti di tutto il mondo amano

16 settembre 2025 18:00

Castello Estense di Vignola

La fortezza medievale che domina la valle del Panaro con un'incredibile storia

16 settembre 2025 14:00

Monte Ragola

La vetta tra Parma e Piacenza che custodisce paesaggi glaciali unici

16 settembre 2025 10:00

Abbazia di Monteveglio

L'incredibile monastero medievale bolognese che custodì la pace tra Matilde di Canossa e l’Impero

15 settembre 2025 18:00

Monte Orsaro

La cima che unisce Emilia e Lunigiana e il suo legame con i percorsi millenari

15 settembre 2025 14:00

Monteveglio

Un borgo medievale nel cuore dell’Emilia-Romagna che custodisce storie incredibili

15 settembre 2025 10:00

Cattedrale di Parma

il capolavoro romanico che cela il segreto della Cupola del Correggio

14 settembre 2025 18:00

Monte Spigolino

La vetta che unisce Bologna e Modena e la curiosità delle sue faggete secolari

14 settembre 2025 14:00

Bobbio

Il Ponte Gobbo che sfidò il diavolo e l’Abbazia di San Colombano che cambiò l’Europa

14 settembre 2025 10:00

Battistero di Parma

Un monumento che sfida i secoli: il capolavoro romanico-gotico che nasconde un enigma di marmo rosa

13 settembre 2025 18:00

Monte Giovo

La vetta che divide Modena e Lucca e la curiosità dei suoi laghi nascosti

13 settembre 2025 14:00

Alpe di Succiso

La regina dell’Appennino Tosco‑Emiliano e il segreto delle sue valli

13 settembre 2025 10:00

L’Appennino dell’Emilia-Romagna che sembra un libro gigante e nasconde panorami da sogno

12 settembre 2025 18:00

Un primato nazionale: la sorgente più ricca d’Italia si nasconde tra le montagne emiliane

12 settembre 2025 14:00

Il parco sommerso dell’Emilia Romagna dove l’acqua cambia il confine dell’Italia

12 settembre 2025 10:00

Un angolo di natura silenziosa tra valli: la curiosa riserva che pochi conoscono in Emilia-Romagna

11 settembre 2025 18:00

La meraviglia geologica nascosta dell’Emilia Romagna che nasconde un passato vulcanico

11 settembre 2025 14:00

Il sorprendente borgo bolognese dove un’abbazia fermò un imperatore

11 settembre 2025 10:00

Un baluardo strategico: il fortilizio che dominava la Romagna e il tesoro archeologico nascosto

10 settembre 2025 18:00

Monte Cimone

La vetta più alta dell’Emilia-Romagna e il segreto geologico che nessuno conosceva

10 settembre 2025 14:00

Il borgo dell’Emilia Romagna che è patria del prosciuto di Parma: svelata la sua incredibile storia

10 settembre 2025 10:00

Una dimora nobiliare che racconta tre secoli di storia imolese: qualcosa di sorprendente nasconde al suo interno

09 settembre 2025 18:00

Un tuffo nel mare del Pliocene tra le colline di Piacenza: la riserva geologica dalle storia sorprendenti

09 settembre 2025 14:00

Un borgo tra colline e storia millenaria: ha avuto un legame con i duchi di Milano

09 settembre 2025 10:00

Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

Un capolavoro bizantino nel cuore della Romagna: custodisce qualcosa di unico al mondo

08 settembre 2025 18:00

Lago Calamone

Il gioiello glaciale ai piedi del Monte Ventasso: un paradiso che nasconde un segreto incredibile

08 settembre 2025 14:00

Fanano

Il borgo emiliano delle pietre scolpite e la sorpresa nascosta tra gli Appennini

08 settembre 2025 10:00

Rocca Brancaleone

La fortezza veneziana di Ravenna che non conosci e che racconta un assedio dimenticato

07 settembre 2025 18:00

Monte Ventasso

Il gigante sconosciuto dell’Appennino reggiano e la foresta di conifere secolari

07 settembre 2025 14:00

Lizzano in Belvedere

Il borgo dell’Appennino bolognese tra Emilia e Toscana che nasconde un'incredibile storia

07 settembre 2025 10:00

Mausoleo di Teodorico

Il sepolcro unico di Ravenna e il mistero della sua cupola monolitica

06 settembre 2025 18:00

Un’oasi naturale tra boschi e laghi artificiali: il sorprendente cuore d’acqua dell’Appennino bolognese

06 settembre 2025 14:00

Galeata

Un sito archeologico unico nel cuore della Romagna: custodisce mosaici e reperti unici

06 settembre 2025 10:00

Monte La Nuda

La vetta dimenticata dell’Appennino reggiano e la sua vista sconfinata che pochi conoscono

05 settembre 2025 18:00

Bagno di Romagna

Un borgo romagnolo tra le terme e la natura millenaria: qui si narra di una leggendaria apparizione

05 settembre 2025 14:00

Rocca delle Caminate

L'incredibile fortezza medievale emiliana trasformata in quartier generale del regime

05 settembre 2025 10:00

La vetta spoglia dell’Appennino Modenese e il fenomeno naturale che la rende unica

04 settembre 2025 18:00

Detiene il primato dei carri fioriti più antichi d'Italia: ecco il sorprendente borgo romagnolo tra mare e collina

04 settembre 2025 14:00

L'edificio simbolo della Cesena medievale e rinascimentale che nasconde una storia poco conosciuta

04 settembre 2025 10:00

Il bacino glaciale più alto dell’Emilia Romagna tra natura e trekking

03 settembre 2025 18:00

Un borgo medievale sospeso tra Romagna e Toscana: qui troverai i curiosissimi "tre ponti"

03 settembre 2025 14:00

Un capolavoro di pietra sul Savio, testimone di un millennio: incredibile opera del cesenatico

03 settembre 2025 10:00

Il gioiello glaciale dell’Emilia Romagna e il collegamento nascosto con il Lago Verde

02 settembre 2025 18:00

È la città natale del padre della cucina italiana: Artusi e la ricetta “scomparsa” che ha stupito l’Emilia Romagna

02 settembre 2025 14:00

La fortezza emiliana che ospitò Leonardo da Vinci: un museo vivo di armi e ceramiche

02 settembre 2025 10:00

Un santuario naturale dell’Appennino bolognese: qui si trova una cascata nascosta che pochi conoscono

01 settembre 2025 18:00

Un borgo emiliano tra il fiume e la rocca: storie e leggende direttamente dal cuore della Valle del Bidente

01 settembre 2025 14:00

L’eleganza neoclassica che ha reso celebre Faenza: un museo vivo tra affreschi, stucchi e decorazioni sorprendenti

01 settembre 2025 10:00

Un tesoro naturale nel cuore dell’Appennino romagnolo: ti sveliamo il salto d’acqua nascosto che non conosci

31 agosto 2025 18:00

In questo borgo storia e natura di intrecciano: è la porta segreta del Parco delle Foreste Casentinesi

31 agosto 2025 14:00

Un castello che domina le colline riminesi: la rocca di confine che nasconde una storia unica

31 agosto 2025 10:00

Il tesoro naturale e storico nascosto tra le colline di Quattro Castella, un’oasi tra natura e vicende millenarie

30 agosto 2025 18:00

Un borgo romagnolo di confine con un ponte “impossibile”, aveva un incredibile legame con un arte sacra

30 agosto 2025 14:00

L'arco che cambiò il volto di Santarcangelo: fu edificato in omaggio ad un'importante autorità religiosa

30 agosto 2025 10:00

L’antico alveo che custodisce la biodiversità più rara d’Emilia-Romagna, un rifugio per specie rare e protette

29 agosto 2025 18:00

Il Duomo barocco che nasconde qualcosa di sorprendente: il campanile emiliano dalla storia insolita

29 agosto 2025 14:00

Il “mare verde” tra Modena e Reggio Emilia, l'opera idraulica mastodontica che protegge l’Emilia Romagna

29 agosto 2025 10:00

Un borgo tra Medioevo e Rinascimento: la “Città del Sole” che non ha mai avuto ombra

28 agosto 2025 18:00

Il paradiso nascosto dell’Emilia Romagna: tra calanchi e biodiversità straordinaria

28 agosto 2025 14:00

Viene chiamato "Il balcone di Romagna": una terrazza sospesa sulla storia emiliana

28 agosto 2025 10:00

Da cinta muraria al palcoscenico, la sorprendente fortezza albornoziana che non conosci

27 agosto 2025 18:00

Quando il mare baciava le Dune in Emilia: le incredibili reliquie del Pleistocene nell’entroterra ferrarese

27 agosto 2025 14:00

Un borgo romagnolo che svela il suo nome tra pietra e clan romani, era anche il paese natale di Mussolini

27 agosto 2025 10:00

Un gioiello che domina la Val Conca da 700 anni: divenne sia postazione difensiva che dimora di rappresentanza

26 agosto 2025 18:00

Un parco come palcoscenico migratorio: in questo luogo della Romagna, avviene qualcosa di sorprendente

26 agosto 2025 14:00

In Emilia Romagna c'è un borgo chiamato "il distretto delle scarpe": ecco spiegato il perché di questo nome

26 agosto 2025 10:00

Un tesoro bizantino nel sottosuolo ravennate: l'assurdo mistero che affonda le radici nel V secolo

25 agosto 2025 18:00

Un tempietto di silenzio, storia e mistero: è tremendamente suggestivo e lo trovi solo a Ravenna

25 agosto 2025 14:00

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