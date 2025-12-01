Il Napoli stende la Roma e vola in testa, l'Inter si rilancia
Canta il Napoli nel big match dell’Olimpico valido per la tredicesima giornata di Serie A. I campioni d’Italia superano di misura una Roma incapace di osare e ancora una volta sconfitta in uno scontro diretto: finisce 1-0 per gli azzurri. A decidere la sfida è Neres, che nel primo tempo punisce Svilar in contropiede regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Mazzarri, ora appaiata al Milan in vetta alla classifica.
Si rialza anche l’Inter, che vince 2-0 a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martínez. Un successo importante per i nerazzurri, che restano pienamente agganciati al gruppo di testa e ritrovano fiducia dopo le ultime uscite altalenanti.
Sprofonda invece la Fiorentina, battuta a Bergamo da un’Atalanta solida e cinica: i viola restano così fanalino di coda in compagnia del Verona. Sorride il Lecce, che al Via del Mare centra la sua prima vittoria interna della stagione superando il Torino.