Il nuovo parco di Viserba conquista tutti: in arrivo una festa per bambini e famiglie

Il Parco don Tonino Bello festeggia la fine della scuola

È aperto solo da un paio di settimane ma è già diventato un punto di riferimento per le famiglie, i giovani, gli sportivi: il Parco don Tonino Bello a Viserba, l’ampio spazio verde riqualificato che circonda la nuova piscina comunale di Rimini, è stato consegnato alla città il 15 maggio scorso, mettendo a disposizione della collettività un parco inclusivo, con giochi per bambini di tutte le età, spazi per lo sport di gruppo e aree per relax e socialità.

In occasione della fine della scuola e dell’inizio delle vacanze, l’Amministrazione Comunale con la collaborazione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Rimini organizza un pomeriggio di festa, venerdì 5 giugno a partire dalle ore 17, con tante attività e giochi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Sarà una festa di sport, grazie alla partecipazione di alcune delle tante realtà che animano il territorio, come Rimini Rugby, Rinascita Basket Rimini, Ibr, Victoria Calcio, Fluxo, che proporranno tornei e giochi aperti a tutti. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione di Borgo Viserba e prevede anche un momento conviviale, con la merenda offerta a tutti i presenti.