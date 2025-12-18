Il Papa a sorpresa al Senato

Visita a Palazzo Madama per la mostra sulla Bibbia e incontro con il presidente La Russa

Visita a sorpresa di Papa Leone XIV questa mattina a Palazzo Madama. Il Pontefice si è recato al Senato della Repubblica, dove sono previsti una serie di incontri istituzionali, a partire da quello con il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La presenza del Papa non era stata annunciata ufficialmente e ha suscitato grande attenzione negli ambienti parlamentari. L’incontro con il presidente La Russa si inserisce in un’agenda fitta di appuntamenti, che sottolineano il carattere istituzionale e culturale della visita.

Nel pomeriggio Papa Leone XIV proseguirà il suo programma con la visita alla mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, ospitata a Palazzo della Minerva. L’esposizione rappresenta uno dei più importanti eventi culturali dedicati ai testi sacri e alla loro tradizione artistica.

Prima di recarsi al Senato, il Pontefice ha fatto tappa alla Nunziatura apostolica di via Po, dove si è intrattenuto anche per il pranzo, in un clima riservato e informale.

La giornata romana del Papa si configura così come un momento di dialogo tra istituzioni, cultura e spiritualità, all’insegna dell’incontro e della riflessione.