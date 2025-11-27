Il Papa vede Erdogan, alla ricerca di ponti per la pace

Viaggio in Turchia e Libano all’insegna del dialogo interreligioso e della stabilità regionale

È interamente dedicato al tema del dialogo in Medio Oriente il primo viaggio all’estero di Leone XIV, che ha scelto Turchia e Libano come tappe inaugurali del suo pontificato internazionale. Ad Ankara, il pontefice ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan in un colloquio improntato alla ricerca di nuovi ponti per la pace nella regione.

Nel corso della visita istituzionale, Leone XIV ha reso omaggio anche al fondatore della Repubblica turca, Mustafa Kemal Atatürk, sottolineandone il ruolo storico nella costruzione del Paese moderno. Rivolgendosi alle autorità turche, il Papa ha espresso la speranza che la Turchia «possa essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura».

«Oggi più che mai – ha affermato – c’è bisogno di personalità che favoriscano il dialogo e lo pratichino con ferma volontà e paziente tenacia». Il viaggio proseguirà in Libano, dove il pontefice incontrerà comunità religiose e civili impegnate nella difficile costruzione della convivenza nel Paese dei cedri.