Il Parlamento Europeo revoca l’immunità a Alessandra Moretti per il Qatargate

Con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astensioni, la decisione conferma il parere della commissione giuridica. Il M5S tra i favorevoli; l’europarlamentare parla di “voto politico” e resta determinata

Il Parlamento europeo ha revocato l’immunità all’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, coinvolta nell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Il voto, avvenuto oggi, ha visto 497 favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti, ratificando così la decisione della commissione giuridica presa lo scorso 3 dicembre. Tra i favorevoli anche i deputati del Movimento 5 Stelle.

L’immunità, invece, è stata confermata per Elisabetta Gualmini, anch’essa sotto inchiesta.

Dopo il voto, Alessandra Moretti ha commentato: «Su di me c’è stato un voto politico, sono amareggiata, ma continuerò a testa alta». Il Partito Democratico ha espresso fiducia nella correttezza della parlamentare: «Sono certo che Alessandra dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati», ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione dem a Strasburgo.