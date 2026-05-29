Il popolo del fitness invade Rimini: inaugurata la 20ª edizione della fiera del benessere

Sport, innovazione e wellness economy al centro della fiera

Taglio del nastro alla Fiera di Rimini per la 20ª edizione di RiminiWellness, la manifestazione dedicata a fitness, sport e benessere. L’evento mette insieme 400 brand espositori, 190mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor, oltre 2mila ore di allenamenti e più di 120 buyer internazionali provenienti da 36 Paesi.

Il taglio del nastro

Ad aprire la cerimonia il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, che ha evidenziato il percorso di internazionalizzazione della manifestazione e la presenza, per la prima volta a Rimini, del World Active Summit. “RiminiWellness è diventato il place to be per professionisti e appassionati del settore”, ha detto.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha parlato di un “weekend straordinario” per la città, tra la fiera e il concerto di Vasco Rossi, definendo RiminiWellness “la rappresentazione della tenacia, della grinta e della determinazione di Rimini”. Nel suo intervento anche un ricordo di Gabriele Brustenghi, ideatore del festival del fitness.

Spazio poi ai temi della wellness economy, della prevenzione e dello sport come strumento di inclusione sociale e qualità della vita. “Lo sport è prima di tutto benessere e prevenzione”, hanno sottolineato gli interventi istituzionali che hanno chiuso la mattinata inaugurale.