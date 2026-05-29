Il popolo del fitness invade Rimini: inaugurata la 20ª edizione della fiera del benessere
Sport, innovazione e wellness economy al centro della fiera
Taglio del nastro alla Fiera di Rimini per la 20ª edizione di RiminiWellness, la manifestazione dedicata a fitness, sport e benessere. L’evento mette insieme 400 brand espositori, 190mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor, oltre 2mila ore di allenamenti e più di 120 buyer internazionali provenienti da 36 Paesi.
Ad aprire la cerimonia il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, che ha evidenziato il percorso di internazionalizzazione della manifestazione e la presenza, per la prima volta a Rimini, del World Active Summit. “RiminiWellness è diventato il place to be per professionisti e appassionati del settore”, ha detto.
Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha parlato di un “weekend straordinario” per la città, tra la fiera e il concerto di Vasco Rossi, definendo RiminiWellness “la rappresentazione della tenacia, della grinta e della determinazione di Rimini”. Nel suo intervento anche un ricordo di Gabriele Brustenghi, ideatore del festival del fitness.
Spazio poi ai temi della wellness economy, della prevenzione e dello sport come strumento di inclusione sociale e qualità della vita. “Lo sport è prima di tutto benessere e prevenzione”, hanno sottolineato gli interventi istituzionali che hanno chiuso la mattinata inaugurale.