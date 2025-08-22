Il presidente della Provincia Sadegholvaad in visita a Ca’ Santino

La cooperativa sociale di Montefiore Conca accoglie il presidente della Provincia per presentare i progetti a favore di persone con disabilità intellettiva

Il presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad ha visitato ieri la cooperativa Ca' Santino, fattoria sociale aderente a Legacoop Romagna che a Montefiore Conca gestisce dal 1998 servizi diurni e residenziali accreditati per persone con disabilità intellettiva.

Sadegholvaad è stato accolto dalla presidente della cooperativa, Meris Campolucci Marchini, e dal direttore Pierpaolo Frontini, insieme ai co-fondatori Luciano Marchini e Gianfranco Cenci, ad Alfio Fiori dell’area welfare e cooperazione sociale di Legacoop Emilia-Romagna e a Giorgia Gianni, coordinatrice Rimini di Legacoop Romagna. Il presidente della Provincia ha incontrato anche alcuni ospiti di Ca’ Santino: sono stati momenti emozionanti, con abbracci e sorrisi nei laboratori in cui svolgono attività ed esperienze educative secondo la filosofia della “vita operosa”, dall’orto al frutteto, dai recinti degli animali alle erbe officinali, fino al forno da cui escono deliziosi biscotti, pane e prodotti salati in vendita in negozi e supermercati di Morciano e Cattolica.

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire l'attività di Ca' Santino, che ha in carico circa 60 progetti di vita e occupa stabilmente 50 persone, di cui 15 soci. In particolare la cooperativa ospita 18 persone nel proprio Centro socio riabilitativo residenziale e gestisce un Centro socio occupazionale per 23 persone, un Centro socio educativo per 20 minori con disagi a livello socio-sanitario e difficoltà affettive, relazionali e comportamentali, e un Gruppo appartamento a San Giovanni in Marignano per 5 persone. E' prossima, infine, l'apertura di un Centro diurno a Cattolica.





