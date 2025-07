"Il Re Muore" in scena a Santarcangelo con Angelo Trezza

Domenica 29 giugno 2025, ore 21:15 – Giardini del Musas (Contrada dei Fabbri)

La Pro Loco Santarcangelo, in collaborazione con la Biblioteca Baldini, è lieta di presentare “Il Re Muore”, opera iconica del teatro dell’assurdo firmata da Eugène Ionesco. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e del teatro in una location d’eccezione: i suggestivi giardini del Musas, nel cuore del centro storico di Santarcangelo.

Lo spettacolo, in forma di lettura scenica, è interpretato da Angelo Trezza, che ne ha curato anche l’adattamento. Ad accompagnare le parole, le musiche originali composte dal M° Aldo Vianello.

«Morirò quando vorrò, sono il Re, sono io che decido. Io non sono malato. Sono sempre bello. Ci penso e guarisco.»

— Eugène Ionesco

Info pratiche