Il Rettore dell’Università di Bologna in visita allo stabilimento Valpharma di Pennabilli

Un incontro ricco di temi tra università e industria farmaceutica per rafforzare sinergie e progetti comuni

Visita informale, ma molto proficua e ricca di temi, quella del Rettore dell’Università di Bologna, ieri allo stabilimento di Valpharma International a Pennabilli (Rimini). Giovanni Molari ha incontrato la Chairwoman di Valpharma Alessia Valducci, il Chief Operating Officer Alberto Vitez, il General Manager di Valpharma International Roberto Reali e il Chief Sustainability Officer Michele Bosi.

Dopo una presentazione del Gruppo Valpharma, con la sua produzione farmaceutica e nutraceutica e un focus particolare sulle attività che il gruppo sta portando avanti sui temi della sostenibilità, il Rettore, che ha origini nella zona, ha potuto visitare non solo i reparti QC (Quality Control) e R&D (Research and Development) ma anche il reparto produzione dello stabilimento di Pennabilli. Ha potuto vedere, inoltre in funzione la nuova linea di confezionamento, impegnata nella sua prima produzione di un lotto commerciale, confezionamento attraverso il quale il Gruppo Valpharma è in grado oggi di garantire ai propri clienti una produzione farmaceutica full service.

“La visita di oggi del Rettore Molari ha rappresentato un evento importante per tutto il nostro gruppo”, sottolinea la Chairwoman Alessia Valducci, “che conferma l’ottimo e costante rapporto che esiste, ormai da anni, tra le nostre aziende, il mondo accademico e l’Università di Bologna in particolare”. Una collaborazione, quella tra Valpharma e l’università più antica del mondo, confermata anche dalle relazioni costanti e dalle tesi di laurea che alcuni studenti hanno svolto e continuano a svolgere nell’azienda farmaceutica (5 negli ultimi 10 anni, su 15 studenti in totale).

Focus on Valpharma Group

Valpharma Group comprende tre realtà: Valpharma S.p.A., Valpharma International S.p.A. ed Erba Vita Group S.p.A., che agiscono in perfetta sinergia e custodiscono la salute e il benessere delle persone, in ogni parte del mondo, dal 1977, anno di fondazione del primo stabilimento Euderma S.r.l., poi divenuto Valpharma S.p.A nel 1987. È del 2002, invece, la nascita di Valpharma International S.p.A., del 2017 l’acquisizione di Erba Vita Group S.p.A. e del 2019 quella di Valpharma Group S.p.A., con l’unione sinergica delle tre aziende, oggi tutte controllate da Euroholding, che ne detiene i marchi e li dà in libera licenza ad ogni singola realtà.

Valpharma Group S.p.A. esporta in tutti e 5 i continenti in ben 70 Paesi, tra i quali: Brasile, Giappone, Cina, Usa, UK, Francia, Australia, Belgio, Malta, Portogallo, Ungheria, Vietnam, Cipro, Paesi Bassi.