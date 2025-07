Il ricco calendario estivo di Pennabilli: tra "DiPinta", Cene in bianco e serate danzanti

Il Borgo si anima con eventi per tutti i gusti

Pennabilli si prepara a vivere un’estate piena di energia, con un calendario di eventi che animerà i mesi di luglio, agosto e settembre grazie all’impegno della Pro Loco. Tra arte, musica e buon cibo, il borgo offrirà numerose occasioni di incontro e svago, pensate per ogni fascia d’età e ogni gusto.

La stagione estiva si apre con un grande ritorno: Pennabilli diPinta, l’atteso festival dedicato alle birre artigianali e allo street food. Giunto all’ottava edizione, l’evento si terrà venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio nel cuore del borgo. Per tre giorni, birrifici e food truck offriranno un’esperienza gastronomica imperdibile, dove la qualità della birra sarà protagonista assoluta.

Cena in Bianco Cena in bianco

Lunedì 11 agosto sarà la volta della suggestiva Cena in bianco, un evento conviviale aperto a tutti, con una sola regola: vestirsi e decorare tutto rigorosamente di bianco. La cena seguirà i principi delle 5 “E” – Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica – e sarà possibile prenotare menù da asporto presso i ristoranti aderenti e riservare tavoli e sedie tramite la Pro Loco (tel. 0541 928659 – [email protected]).

Martedì 12 agosto, all’Anfiteatro di Piazza Garibaldi, spazio alla cultura con la presentazione del libro “Casa Gambetti. Nicola guaritore: una vita per gli altri”, scritto a più mani da Simona Andreani, Lorenza Bonifazi, Alice Cesarini, Manlio Flenghi e Luciana Romanelli.

Giovedì 14 agosto torna a grande richiesta Margo’80, la scatenata tribute band che farà rivivere le hit più amate degli anni ’80, ’90 e 2000. Un concerto gratuito per cantare e ballare insieme sotto le stelle, con drink e bibite a cura del bar della Pro Loco.

Il giorno successivo, venerdì 15 agosto, l’appuntamento è alle ore 21:00 in piazza per la tradizionale cocomerata di Ferragosto, un’occasione fresca e conviviale per stare insieme.

Gran finale domenica 17 agosto con una serata all’insegna del ballo liscio, accompagnata da orchestra, per chiudere in bellezza una rassegna che si preannuncia ricca e coinvolgente.