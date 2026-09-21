Il Riesame restituisce il Viagra al barbiere, ma il pm lo sequestra di nuovo

Il Tribunale di Rimini annulla la convalida del sequestro di 150 pillole, ma la Procura dispone un nuovo provvedimento

Il Tribunale del Riesame di Rimini ha annullato la convalida del sequestro di circa 150 pillole di Viagra e Cialis trovate nel salone di un barbiere 81enne di Rivazzurra, denunciato per presunto esercizio abusivo della professione medica e gestione di farmaci senza titolo. Accolto il ricorso della difesa per carenze nella motivazione del provvedimento. Il pm Ercolani ha però disposto un nuovo sequestro per analizzare i medicinali e verificarne le autorizzazioni. L’anziano era già stato condannato a febbraio a quattro mesi, con pena sospesa, e 8mila euro di multa per fatti analoghi. La difesa valuterà una nuova impugnazione.