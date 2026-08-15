Il Rimini Calcio va in gol due volte: bene in campo e oltre quota 1000 abbonamenti

Si delineano le scelte di Gadda: Zannoni si candida titolare

Il Rimini Calcio va in gol due volte. In campo, con un'altra vittoria nel precampionato: tre vittorie su tre, nove reti fatte in tre partite, una sola subita. L'altro gol è la risposta della piazza, mortificata dall'ultima stagione fallimentare (in tutti i sensi), ma ora vogliosa di ritrovare il pallone dopo mesi di stop: superata quota 1000 abbonamenti, ben 1077, un numero significativo per una squadra di Eccellenza. Gadda e i suoi ragazzi lavorano con impegno per farsi trovare pronti al via della stagione: l'obiettivo è ripagare la fiducia della piazza e conquistare la Serie D. Dalle prime amichevoli spiccano subito due considerazioni: la prima è l'elevato tasso tecnico della squadra, dal regista De Angelis alla mezzala Zannoni, passando per i due trequartisti esterni, Cicarevic e Carlini. Il Rimini avrà spesso il pallino del gioco in mano e potrà sviluppare la sua manovra grazie alla qualità dei suoi uomini e potrà puntare sulle sovrapposizioni dei terzini. Davanti, sia Carmona che Piazze hanno dimostrato già di essere eccellenti uomini d'area, capaci però anche di lavorare per la squadra.

Secondo elemento degno di nota, per sbloccare le partite contro le squadre arroccate a protezione della propria porta, c'è un'arma importante che il Rimini può sfruttare: l'abilità dei suoi tiratori da fuori area. Cicarevic, Carlini, ma anche Bertani, Pasquini, Carnesecchi e Zannoni. Quest'ultimo a Pietracuta e Torconca è sempre stato un centrocampista da doppia cifra: merito della sua capacità di inserirsi di testa e delle sue capacità balistiche da fuori area. Con il Verucchio ha segnato due reti e un palo. La maglia biancorossa può essere quella della consacrazione per il centrocampista sammarinese, che ha un doppio obiettivo: conquistare la Serie D con la maglia a scacchi e...mantenerla l'anno successivo, dopo tanta gavetta tra Eccellenza e Promozione.