Il romagnolo El Haissoufi domina la Ten Miles della Rimini Marathon

Ismail taglia il traguardo per primo in 56’37” al passo di 3’27” al chilometro

Il 35enne Ismail El Haissoufi, di Savignano sul Rubicone, ha tagliato per primo il traguardo della Ten Miles, la 16 km inserita nel programma della Rimini Marathon, chiudendo in 56 minuti e 37 secondi. Una gara formalmente non competitiva, ma che ha visto al via oltre 1.300 partecipanti. Quando attacchi un pettorale con il numero alla maglietta, la competizione si accende sempre. Inoltre, correre 16 km a un passo di 3’27” al chilometro la dice lunga sulla “non competitività”, e tagliare per primo l’arco d’arrivo della Rimini Marathon resta comunque un risultato di grande prestigio, ambito da molti.

El Haissoufi corre praticamente da sempre, ha 35 anni e da ragazzino, ogni domenica, è sempre al via delle gare podistiche, classificandosi sempre in posizioni di rispetto. Quest’anno veste i colori della Daunia Running, dopo molti anni alla Rimini Nord di Santarcangelo di Romagna, società con cui continua a collaborare come tecnico del mezzofondo da ben 19 anni. Nella vita svolge la professione di elettricista.

Per quale motivo, Ismail, hai scelto di correre la Ten Miles, considerando le tue doti?

“Ho corso la 16 km perché sto preparando una maratona e non volevo stancarmi troppo. L’ho considerato un allenamento, approfittando anche del ritmo dei miei amici maratoneti Zanni, Pensalfini e Cassi, con cui ho corso i primi 11 km”.

Il progetto Run & Smile

Ismail fa anche parte del progetto Run & Smile, ideato dal dottor Alessandro Rocco Chicone. “Non è una singola gara – racconta – ma una filosofia che unisce corsa, benessere e impatto sociale. Il sorriso è inteso come segno di benessere globale, non solo estetico”.

Il progetto mette in relazione salute fisica, salute mentale e qualità della vita e punta a creare gruppi di runner, condividere esperienze, motivare le persone a muoversi e a stare bene attraverso lo sport. “Stiamo valutando anche l’apertura di un’associazione Uisp”, anticipa El Haissoufi. In sintesi: allenarsi insieme, migliorarsi, stare bene divertendosi.