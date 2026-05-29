Il rombo dei giganti: Misano accende il weekend dei truck

Norbert Kiss guida la caccia al titolo

Il Misano Grand Prix Truck 2026 è pronto ad entrare nel vivo. Domani si apriranno le porte del Misano World Circuit alla grande community dell’autotrasporto che per due giorni si riunirà per un evento unico nel suo genere che unisce l’adrenalina della pista ad una grande area espositiva in cui vedere e testare tutte le novità del settore.

Nel paddock, infatti, gli operatori e il pubblico potranno visitare l’area commerciale dove scoprire le proposte delle più importanti case produttrici e i prodotti delle aziende che compongono la filiera.

DAF, insieme alla concessionaria Veicoli Industriali PIVA, esporrà un veicolo DAF FT XG+ 530 Edizione Limitata Emerald ed un veicolo 100% elettrico “Truck of the Year 2026”. Inoltre, saranno a disposizione per prove su strada i veicoli FT XF BEV 100% elettrico 350kw 5 pacchi batteria e il FT XG+530 nella configurazione “Efficiency Champions” ottimale per il maggior risparmio di carburante possibile e ridotta emissione di CO2.

IVECO rinnova la propria partecipazione portando in scena un’anima sportiva fatta di spirito di squadra, design e personalizzazione, dove ogni dettaglio contribuisce a trasformare il veicolo in espressione distintiva. All’interno del circuito, questa visione prende forma in un’esperienza che va oltre l’esposizione, accompagnando pubblico e operatori in un fine settimana in cui la competizione si integra con il racconto del trasporto, tra dinamismo, performance e condivisione.

Daimler Truck Italia esporrà, tra gli altri, il nuovo Event Show Truck, configurato con la nuova cabina ProCabin, e personalizzato RoadStars, Community dei driver Mercedes-Benz Trucks. I visitatori avranno inoltre l’opportunità di poter provare, grazie ai test drive organizzati in collaborazione con i media partner dell’evento Vado e Torno e Trasportare Oggi, due modelli di punta e di ultima generazione: un Actros L ProCabin progettato per offrire una massima efficienza in termini di consumi e un comfort elevato al conducente grazie a soluzioni ergonomiche e funzionali ed un eActros 600 LS, protagonista della transizione energetica e vincitore del premio Sustainable Truck of the Year 2026.

Nell’area espositiva riservata a Renault Truck sarà possibile ammirare due veicoli Renault Trucks T High 480 TC personalizzati, per tutti i trasportatori che amano viaggiare con un veicolo che si distingue e si fa notare sulla strada. Ci sarà anche un veicolo usato Renault Trucks T 01 Racing con una colorazione e una cura dei dettagli che lo rendono molto simile al prodotto nuovo. Nei test drive, inoltre, sarà possibile provare su strada il Model Year 2026, Renault Trucks T High 480 MY2026 e un veicolo pesante 100% elettrico, Renault Trucks E-Tech T.

Tra le novità di quest’anno, la presenza di Mobil Delvac, marchio storico nella lubrificazione dei motori Diesel, che nel 2025 ha festeggiato un secolo di innovazione. Un anniversario che l’azienda continua a celebrare valorizzando un'eredità costruita su prestazioni, affidabilità e costante superamento dei limiti.

Torna, per il secondo anno consecutivo, Maroil-Bardahl Italia che sarà presente con la gamma lubrificanti, additivi e attrezzature dedicati al trasporto pesante. Tra le novità, una nuova linea di oli motore per il settore, proposta con il marchio MAC, approvata da importanti costruttori, capace di garantire affidabilità ed efficienza nella gestione dei mezzi.

Anche quest’anno il Misano Grand Prix Truck inaugurerà la serie continentale dei camion da competizione, alla sua ventesima stagione. A sfidarsi saranno 16 piloti provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Portogallo e Spagna, su mezzi di 4 differenti case costruttrici.

A guidare la caccia al titolo iridato è il campione in carica Norbert Kiss, che punta a conquistare nel 2026 un ottavo titolo da record. L’ungherese correrà per Révész Racing con il numero 1 sul suo MAN.

Domani il programma si aprirà con due sessioni di prove libere, seguite dalle qualifiche e, alle 15:40 da Gara 1, mentre alle 17:50 scatterà Gara 2. Domenica in programma altre due accesissime gare.

Oltre all’area commerciale il paddock ospiterà anche il grande raduno dei camion decorati che, con le loro livree artistiche e allestimenti scenografici coloreranno il WEEKEND di Misano fino alla suggestiva parata finale in pista di domenica. Nella MWC Square, invece, si potranno ammirare i mezzi “vintage” del Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”. In esposizione mezzi che hanno fatto la storia dell’autotrasporto.

I biglietti per assistere al programma del Misano Grand Prix Truck sono in vendita sul portale www.ticketone.it. I tagliandi, inoltre, potranno essere acquistati alle casse del circuito.

Il programma in pista

Sabato 30 maggio

09:10-09:40: Prove Libere 1

11:50-11:20: Prove Libere 2

12:30-13:20: Qualifiche 1-2-3

15:40: Gara 1

17:50: Gara 2

Domenica 31 maggio

09:10-09:25: Warm-up

10:35-11:25: Qualifiche 4-5-6

13:15: Gara 3

15:50: Gara 4