Il Sindaco di Bellaria Igea Marina incontra il nuovo Comandante della Direzione Marittima Emilia Romagna

Incontro istituzionale con il Capitano di Vascello Maurizio Tattoli, alla presenza dei vertici della Guardia Costiera locale

Il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto oggi, in apprezzata visita istituzionale, il Capitano di Vascello (CP) Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo Comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna. Un incontro conoscitivo avvenuto in un clima cordiale e disteso, impreziosito da un gradito scambio di omaggi, in cui il Direttore Marittimo regionale ed il primo cittadino hanno reciprocamente auspicato il prosieguo della positiva collaborazione istituzionale coltivata in questi anni; occasione alla quale hanno preso parte anche il Capo del Compartimento Marittimo di Rimini C.F. (CP) Ottavio Cilio e il Comandante della Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina 1° Lgt Np Pierino Longo.