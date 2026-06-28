Smile Check-Up: il controllo che migliora la qualità della vita. Parla il dr. Chicone

Il Dr Chicone si distingue come promotore di un approccio innovativo alla salute orale

Nel panorama dell’odontoiatria moderna, il Dottor Chicone si distingue come promotore di un approccio innovativo alla salute orale: il concetto di “Longevity Smile”, che unisce estetica, prevenzione e benessere generale. Fondatore delle cliniche dentali “Il Mondo del Sorriso”, con sedi a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena, il Dottor Chicone lavora per migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso trattamenti personalizzati e un’attenta cura della salute orale.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Il dr. Alessandro Chicone al microfono di Grazia Antonioli

Il dr. Alessandro Chicone

In questa intervista, abbiamo approfondito con lui l’importanza del sorriso non solo dal punto di vista estetico, ma anche come elemento fondamentale per il benessere psicofisico e la salute generale. Inoltre, ci ha parlato dello Smile Check-Up, un servizio dedicato alla prevenzione e alla cura del sorriso.

Dove e come è possibile prenotare uno Smile Check-Up nelle vostre cliniche?

“Prenotare è semplice: basta chiamare il numero verde 800 22 22 88 o inviare un messaggio su WhatsApp al 331 8198805. Le nostre sedi si trovano a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena.

Dottor Chicone, lei è il promotore del concetto di ‘Longevity Smile’. Può spiegarci in cosa consiste?

“Il ‘Longevity Smile’ non è solo un concetto estetico, ma una filosofia che integra salute, prevenzione e benessere. Si basa sull’idea che un sorriso sano sia il punto di partenza per una vita lunga e di qualità. La bocca è la porta d’ingresso per molte funzioni vitali e prendersene cura significa investire nel proprio benessere generale.”

Perché è importante prendersi cura della salute orale, anche quando non ci sono sintomi evidenti?

“La prevenzione è fondamentale perché molte patologie, come la parodontite o la gengivite, iniziano in modo silenzioso. Intervenire prima che si manifestino sintomi evidenti aiuta a evitare complicazioni che potrebbero influire anche su altri aspetti della salute, come il sistema cardiovascolare o quello immunitario.”

In che modo una bocca in salute può influire sulla salute generale?

“La salute orale è strettamente collegata al benessere generale. Una masticazione corretta, ad esempio, favorisce una buona digestione, mentre un microbioma orale equilibrato protegge da infezioni e infiammazioni. Trascurare la bocca può avere ripercussioni su tutto l’organismo.”

Può farci qualche esempio concreto di come la salute orale sia collegata al benessere fisico?

“Un esempio è la connessione tra parodontite e malattie cardiovascolari: l’infiammazione cronica delle gengive può aumentare il rischio di infarti o ictus. Inoltre, un microbioma orale in equilibrio contribuisce al benessere del sistema immunitario e al mantenimento di un intestino sano.”

Che ruolo gioca la prevenzione odontoiatrica nella qualità della vita e nella longevità?

“La prevenzione è la chiave per mantenere una bocca sana e prevenire problemi futuri. Con controlli regolari possiamo individuare piccoli segnali di allarme e intervenire subito. Questo approccio migliora non solo la salute orale, ma anche la qualità della vita e la longevità complessiva.”

Cos’è lo Smile Check-Up e perché è considerato così importante?

“Lo Smile Check-Up è una visita completa che analizza ogni aspetto del sorriso: dai denti alle gengive, dalla masticazione all’estetica. È il primo passo per prevenire problemi e costruire un piano di cura personalizzato, garantendo salute e bellezza nel lungo termine.”

Come funziona esattamente uno Smile Check-Up nelle sue cliniche?

“Durante lo Smile Check-Up valutiamo lo stato di salute orale attraverso una serie di esami specifici, come radiografie panoramiche, analisi delle gengive e valutazioni funzionali ed estetiche. Ogni paziente riceve una diagnosi dettagliata e un piano di cura su misura.”

Quali esami e valutazioni vengono effettuati durante uno Smile Check-Up?

“Effettuiamo radiografie, valutazioni della masticazione e analisi delle gengive, oltre a un’attenzione particolare all’estetica del sorriso. Questo approccio ci permette di avere un quadro completo della salute orale del paziente.”

Lo Smile Check-Up è adatto solo a chi ha problemi evidenti o è consigliato a tutti?

“È consigliato a tutti. Anche chi non ha sintomi evidenti può beneficiare di un controllo, perché spesso i problemi iniziano in modo silenzioso. Prevenire significa evitare interventi complessi in futuro.”

In che modo viene personalizzato un piano di cura dopo lo Smile Check-Up?

“Dopo lo Smile Check-Up, costruiamo un piano su misura che tiene conto delle esigenze cliniche, funzionali ed estetiche del paziente. Ogni sorriso è unico, e il nostro obiettivo è valorizzarlo al massimo.”

Qual è il valore aggiunto di un approccio personalizzato al trattamento odontoiatrico?

“L’approccio personalizzato garantisce trattamenti più efficaci e duraturi. Non esiste una soluzione unica per tutti: ogni paziente ha esigenze diverse, e noi lavoriamo per soddisfarle al meglio.”

Come si collega il concetto di ‘Longevity Smile’ alla salute a lungo termine e al benessere generale?

“Il Longevity Smile integra salute, estetica e prevenzione, contribuendo al benessere generale del paziente. Un sorriso sano migliora l’autostima, riduce lo stress e protegge da malattie sistemiche.”

Quanto incide l’aspetto estetico del sorriso nella vostra filosofia di cura?

“L’estetica è importante, ma solo se accompagnata da salute e funzionalità. Un bel sorriso è anche un sorriso sano, e questo è il nostro obiettivo.”

Perché un paziente dovrebbe prenotare uno Smile Check-Up, anche se non ha dolori o problemi evidenti?

“Perché la prevenzione è sempre il miglior investimento. Lo Smile Check-Up permette di identificare problemi nascosti e garantire una salute orale ottimale nel tempo.”

Un invito a prendersi cura della propria salute orale

Il concetto di ‘Longevity Smile’ va oltre il semplice trattamento dentale. Si tratta di un approccio che mira a migliorare il benessere complessivo delle persone, promuovendo la salute orale come pilastro per una vita lunga e sana.

Vi invitiamo a seguire il canale YouTube “Il Mondo del Sorriso”, dove il Dottor Chicone condivide consigli pratici e aggiornamenti sulla salute orale. Inoltre, non perdete il podcast “Il Cacciatore di Sorrisi”, dove approfondisce temi legati al benessere e alla prevenzione.

Prendersi cura del proprio sorriso è il primo passo verso una vita lunga, sana e felice

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