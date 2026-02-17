Il taekwondo romagnolo conquista il podio internazionale

Ottimi piazzamenti per le gemelle Fedele e Greta Corrente, orgoglio della spedizione cattolichina

Il taekwondo romagnolo brilla in campo internazionale. Domenica 15 febbraio, la cornice del Top Tirana Trophy ha visto protagonisti i giovanissimi atleti del TKD Olimpic Cattolica/Riccione, capaci di imporsi in un contesto di altissimo livello che ha radunato oltre 700 atleti provenienti da tutta Europa.



Sotto la guida tecnica del Maestro Davide Berti, la spedizione cattolichina ha dimostrato una determinazione fuori dal comune, portando a casa un bottino impressionante: su cinque atleti in gara, sono arrivate ben due medaglie d’oro, due d’argento e un prestigioso quinto posto.





Il percorso verso l'oro



A salire sul gradino più alto del podio sono stati Francesca Fedele e Andrea Paulazzo.



Francesca Fedele ha dominato la sua categoria con una prestazione magistrale, superando in sequenza un’atleta greca e una turca, per poi confermare la propria superiorità in finale battendo nuovamente una rappresentante della Grecia.



Andrea Paulazzo ha affrontato un tabellone tutto in salita partendo dai quarti di finale. Con grinta e precisione tecnica, ha sconfitto tre temibili avversari greci, conquistando un oro strameritato che ne premia la crescita costante.



Argenti di prestigio e ottimi piazzamenti



Non meno entusiasmanti le prove di Greta Corrente e della seconda delle gemelle Fedele.



Greta Corrente, dopo aver sbaragliato la concorrenza greca con due vittorie nette, si è arresa solo in finale davanti a una fortissima atleta turca, portando a casa un argento che brilla come un oro.



Destino simile per la seconda gemella Fedele, protagonista di un torneo impeccabile fermato solo nell'atto conclusivo da una forte avversaria turca.



A completare il successo della spedizione è stato l'ottimo quinto posto di Flavia Fedele, la terza delle gemelle, che ha lottato con coraggio in una categoria estremamente competitiva.



L’orgoglio del Maestro



Al termine della manifestazione, il Maestro Davide Berti non ha nascosto la propria emozione:



"Sono estremamente soddisfatto della prova dei ragazzi. Confrontarsi con 700 atleti di tutta Europa non è mai facile, specialmente per i più piccoli, ma loro hanno risposto con maturità e spirito agonistico. Questi risultati confermano la bontà del lavoro che stiamo svolgendo quotidianamente in palestra."

