Minacce e paura a Rimini: salta la sede del convegno sulla Terra Santa

Allarme attentato al convegno pro-Palestina: l’hotel chiude le porte, l'incontro trasloca

L’incontro “Pace in Terra Santa”, organizzato dall’associazione Identità europea, si è svolto mercoledì sera non più all’hotel Polo ma nella sede del gruppo in corso d’Augusto.

Secondo l’organizzatore Adolfo Morganti, poche ore prima dell’evento l’albergo avrebbe ricevuto mail minacciose che annunciavano un presunto attentato durante il convegno, inducendo la direzione a cancellare la prenotazione.

Gli ospiti — tra cui il rabbino antisionista Ysroel Dovis Weiss, il religioso musulmano Abolfazl Emami, la docente Hanieh Tarkian e lo storico Franco Cardini — sono stati dirottati nella nuova sede, dove l’incontro si è svolto senza problemi grazie anche alla presenza delle forze dell’ordine.

Come riporta il Resto del Carlino, Morganti parla di «tentativo di sabotaggio» e di un clima di paura «che dimostra quanto sia necessario continuare a lavorare per la pace».

Intanto questa sera alle 21, a Viserba, è in programma “Va, pensiero – Concerto dei musicisti per la pace”, iniziativa di Assopace Palestina e Amici del sottomarino giallo a sostegno delle scuole di musica per i bambini palestinesi.