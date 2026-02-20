Investimento sui binari del treno, traffico ferroviario sospeso sulla linea Adriatica

I fatti sono avvenuti alle 15.10 all'altezza di Cattolica

Una persona ha perso la vita oggi (venerdì 20 febbraio), all'altezza della stazione di Cattolica, investita da un treno. I fatti sono avvenuti intorno alle 15.10. La circolazione dei treni sulla linea adriatica è stata sospesa, con limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Diversi treni lata velocità e intercity sono fermi. Tra essi il Lecce-Milano Centrale e il Milano Centrale-Lecce.