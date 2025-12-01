Il Trono di Verucchio resta vuoto: interrogazione del consigliere Andruccioli

L’esponente di “Verucchio che vorremmo” chiede chiarimenti sulla mancata assegnazione del premio pubblico ai cittadini meritevoli

Il consigliere Michele Andruccioli, a nome del gruppo “Verucchio che vorremmo”, ha presentato un’interrogazione alla sindaca Lara Gobbi sul futuro del premio civico “Trono di Verucchio”. Istituito alcuni anni fa dall’Amministrazione comunale, il riconoscimento era destinato a premiare cittadini, associazioni e gruppi che si fossero distinti per il loro impegno a favore della comunità o avessero dato lustro al territorio.

Negli anni passati il premio ha celebrato figure note come la tennista Lucia Bronzetti e il musicista Federico Mecozzi, ma anche realtà collettive come l’ASP Valloni Marecchia, famiglie che hanno accolto profughi ucraini e il gruppo Ci.Vi.Vo.

Andruccioli evidenzia come, nel 2024, l’attuale Amministrazione non abbia assegnato il riconoscimento e, secondo quanto dichiarato dall’assessora alla cultura Maria Antonia Pazzini, non lo farà neppure quest’anno per “ragioni economiche”.

Il consigliere chiede chiarimenti su tre punti principali: se il premio preveda anche un contributo economico o se la spesa riguardi soprattutto la scultura in vetro simbolo del riconoscimento e l’organizzazione della cerimonia; se la sospensione sia temporanea per motivi economici o rappresenti una scelta politica; e, in quest’ultimo caso, se sia necessaria una delibera di giunta per formalizzare la cancellazione definitiva del premio.

Andruccioli sottolinea l’importanza del “Trono di Verucchio” non solo come valorizzazione del merito civico, ma anche come momento unione della città, richiamando esempi simili in altri Comuni come il “Sigismondo d’Oro” e il “San Martino d’Oro”.