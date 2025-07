Il volto segreto di Rimini: esplorazioni dal centro ai borghi

Eventi, mostre e tour dedicati a Fellini, all’arte romana e alla sostenibilità oceanica

Dalle suggestive passeggiate teatralizzate all’immersione nella Rimini romana vista da una prospettiva diversa, navigando fra le arcate del suo bimillenario Ponte di Tiberio. Sono tante le proposte culturali di visite guidate, mostre e iniziative originali che valorizzano il patrimonio storico, artistico e cinematografico di Rimini.

Dal 2 luglio e per tutti i mercoledì del mese tornano le visite guidate teatralizzate InsoliTouRimini, con punto di partenza dall’Arco d’Augusto e un percorso tra i quartieri meno conosciuti del centro storico, arricchite da incursioni teatrali ispirate all’atmosfera felliniana con al termine un suggestivo aperitivo al tramonto nel Borgo San Giuliano. Un’esperienza coinvolgente, per scoprire una Rimini inusuale e sorprendente.

Mercoledì sera è possibile immergersi nell'atmosfera magica e sognante della Rimini di Federico Fellini con "Notturno d'Arte, Focus on... Rimini Felliniana" per un viaggio culturale che porterà nel cuore pulsante dei sogni del maestro, partendo dal leggendario Cinema Fulgor per culminare nel suggestivo Borgo San Giuliano, l’antico borgo di pescatori, con le sue case variopinte e i murales ispirati ai film di Fellini.

Ogni giovedì sera l'associazione di volontariato Marinando, impegnata nella valorizzazione delle tradizioni marinare e del territorio, propone un'opportunità unica: Prospettive Diverse. In Barca sotto il Ponte di Tiberio.Con partenza dal pontile della piazza sull'Acqua, l'iniziativa offre la possibilità di osservare il bimillenario Ponte di Tiberio da una prospettiva differente, navigando sotto le sue arcate, a contatto diretto con le pietre che narrano secoli di storia. L'iniziativa è a offerta libera e aperta a tutti, anche per le persone in carrozzina (non elettrica), garantendo un'esperienza inclusiva per tutti i partecipanti.

Sempre giovedì 3 luglio, appuntamento con la visita guidata Rimini nascosta,che si svolge al tramonto con ritrovo al Ponte di Tiberio, portando i partecipanti a scoprire angoli segreti e ricchi di fascino, lontani dai soliti itinerari turistici.

Il 3, 4 e 5 luglio, si svolge il tradizionale City Tour Le Meraviglie di Rimini, organizzato da Visit Rimini, che dal giovedì al sabato permette di esplorare i principali monumenti e luoghi storici della città, dall’Arco di Augusto al Tempio Malatestiano, fino al Castel Sismondo e ai luoghi cari a Fellini, con visite guidate in lingue ed orari diversi.

Domenica 6 luglio, invece, è il Teatro Amintore Galli ad aprire le sue porte con visite guidate in un percorso che attraversa la storia del teatro ottocentesco, offrendo un’immersione nel cuore culturale della città attraverso la scoperta dei suoi spazi.

Sul fronte delle esposizioni, da non perdere la mostra EuropaCinema 1984/1987al Palazzo del Fulgor, dedicata ai primi anni del festival cinematografico internazionale che ha portato a Rimini grandi registi e attori europei, e la mostra Our Ocean from Space a Piazzale Boscovich, un’installazione immersiva e interattiva che, attraverso immagini satellitari e realtà aumentata, sensibilizza sullo stato degli oceani e sugli effetti del cambiamento climatico.

i mercoledì di luglio 2025

Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Ingresso a pagamento Info: 349 1074979 [email protected]

mercoledì 2 luglio 2025

Punto d'incontro davanti al Cinema Fulgor - Rimini centro storico

Notturno d'Arte, Focus on... Rimini Felliniana

Il Cinema Fulgor e il Borgo San Giuliano - Visita guidata con Discover Rimini

Rimini è la città che ha dato i natali al celebre regista Federico Fellini ed è la città dei sogni e del divertimento. La passeggiata culturale parte dall’interno del mitico “Fulgor”, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti. Prosegue poi nel centro storico della città per concludersi nel pittoresco Borgo San Giuliano, antico borgo di pescatori con le case variopinte decorate da murales felliniani.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida turistica.

Ore 21. A pagamento Info e prenotazioni 333 7352877 [email protected]

3, 4, 5 luglio 2025 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d'Augusto 152 - Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città."Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Il tour è disponibile il venerdì sera alle ore 21 in lingua italiana, fino al 12 settembre,

in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30, fino all'11 settembre,

in lingua inglese tutti i sabati alle ore 17 fino al 13 settembre 2025.

Ore 21 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini



giovedì 3 luglio 2025

Ponte di Tiberio (Luogo di ritrovo) – Rimini

Rimini nascosta

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Una suggestiva visita guidata serale vi porterà a scoprire una Rimini nascosta, lontana dall’immaginario comune.

Si andrà alla scoperta di angoli pieni di fascino e mistero, dove aleggiano ancora personaggi sconosciuti ai più e che ci hanno lasciato un grande patrimonio dal punto di vista artistico e culturale.

Durante la passeggiata si andranno ad ammirare l’eredità di antichi imperatori romani e famigerati principi rinascimentali. Vi verranno svelati particolari poco noti sugli edifici che rendono Rimini una città ricca dal punto di vista storico-artistico. La visita si conclude in piazza Malatesta, piena di atmosfera, che ha unito le due più grandi personalità cittadine. Per info e prenotazioni consultare il sito di riferimento.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: https://arteemusei.com/visita-guidata/rimini-nascosta



Tutti i giovedì di giugno 2025

piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Prospettive diverse

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo. I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti. A cura dell’associazione Marinando.

Orario: dalle ore 19 – 23. Partecipazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a progetti per persone con disabilità. Info: www.facebook.com/marinandoODV

domenica 6 luglio 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.teatrogalli.it

MOSTRE







fino a domenica 24 agosto 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

EuropaCinema 1984/1987

Rimini ‘80

La mostra dal titolo ‘EuropaCinema 1984/1987’ nelle fotografie di Flavio Marchetti, ricorda “EuropaCinema”, il primo festival al mondo dedicato al cinema europeo, ideato e diretto da Felice Laudadio, che si tenne a Rimini dal 1984 al 1987. Ripercorrono quell’esperienza i sessanta ritratti al Grand Hotel di registi e attori che vi hanno partecipato.

Tra questi: Philippe Noiret, Michelangelo Antonioni, Charlotte Rampling, Marcello Mastroianni, Margarethe von Trotta, Monica Vitti, Irene Papas, Gian Maria Volonté…

In mostra anche il manifesto della prima edizione disegnato da Federico Fellini.

La mostra fa parte di Rimini 80, il calendario di iniziative per i 40 anni del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli.

Orario: da martedì a domenica ore 11-17; mercoledì e venerdì anche ore 21-23

Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/europacinema_flavio_marchetti/







fino a mercoledì 16 luglio 2025

piazzale Boscovich - Rimini zona porto canale

Our Ocean from Space

Nell'ambito dell'attività del Rimini Blue Lab, Rimini ospita una versione outdoor della mostra itinerante "Our Ocean from Space" co-prodotta da ESA e UNESCO per la Decade degli Oceani delle Nazioni Unite, con il sostegno di Mercator Ocean, Copernicus Marine, ICGC (Institut Cartogràfci Geològic de Catalunya), Planetek Italia, il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Shom, Prométhée Earth Intelligence e la MSRO (Organizzazione per la ricerca spaziale delle Maldive). Dopo aver debuttato a Barcellona nell’aprile 2024, la mostra approda a Rimini, dove è visitabile nell’area fronte mare di Piazzale Boscovich. Un’occasione unica per cittadini e turisti di immergersi, letteralmente, in una narrazione visiva e scientifica che racconta l’oceano come mai lo abbiamo visto prima.

La tappa riminese segue quella di Nizza, organizzata in occasione della terza conferenza ONU sull’Oceano (UNOC3), e si inserisce come evento 'fuori salone' del convegno ECCA 2025 (European Climate Change Adaptation Conference), che si sta svolgendo al Palacongressi di Rimini (16 al 18 giugno). La mostra propone un viaggio interattivo sopra gli oceani, guidato dalle immagini satellitari fornite dalle più avanzate tecnologie spaziali. Grazie a moduli in realtà aumentata, il pubblico potrà osservare dall’alto l’impatto del cambiamento climatico e delle attività umane, scoprendo le sfide che minacciano la salute degli oceani e le azioni in corso per tutelarne la biodiversità. Con spettacolari immagini dallo spazio, video-interviste e installazioni immersive, 'Our Ocean from Space' offre un’esperienza coinvolgente e formativa che parla a tutti: dagli studenti ai decisori politici, dai ricercatori ai semplici curiosi. Al centro, l'idea che la conoscenza è il primo passo verso un cambiamento reale.

L’arrivo della mostra a Rimini è reso possibile dalla collaborazione tra Rimini Blue Lab, progetto del Comune di Rimini co-finanziato con fondi europei della Regione Emilia-Romagna (FSE+), e la Fondazione CMCC, partner scientifico del Blue Lab e co- organizzatore di ECCA 2025.







Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it