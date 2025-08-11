Altarimini

A Santarcangelo arriva una nuova Ztl in centro

Approvato il progetto per la manutenzione straordinaria sull’area delle vie Cagnacci, Faini e Palermo

11 agosto 2025 14:31
A Santarcangelo arriva una nuova Ztl in centro - via Cagnacci, Santarcangelo di Romagna
via Cagnacci, Santarcangelo di Romagna
Attualità
La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato nei giorni scorsi il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento di manutenzione straordinaria sull’area delle vie Faini, Palermo e Cagnacci, compreso il parcheggio, per un importo complessivo di circa 150mila euro: i lavori, che prenderanno tra fine 2025 e inizio 2026, dureranno circa due mesi e mezzo.

Il progetto prevede la riqualificazione generale dell’area con riorganizzazione della viabilità e della sosta: vista la particolare conformazione delle vie interessate, è prevista l’istituzione di una nuova zona a traffico limitato – ztl E, con accesso consentito ai soli residenti o soggetti autorizzati in seguito all’apposita revisione del regolamento dedicato – che comprenderà il tratto di via Cagnacci dall’uscita del parcheggio in direzione via Arrigo Faini, la stessa via Faini e via Palermo.

In via Palermo sarà rimossa la segnaletica orizzontale di sosta e istituito il senso unico di marcia in direzione di viale Marini, mentre in via Faini è prevista la bonifica della pavimentazione stradale danneggiata con l’eliminazione delle deformazioni causate dalle radici degli alberi presenti, che saranno comunque preservati al pari dei camminamenti pedonali, dei marciapiedi e dei sottoservizi.

Sul tratto di via Cagnacci compreso nella ztl saranno realizzati nuovi stalli di sosta, mentre il parcheggio della stessa via Cagnacci sarà convertito da sosta libera in area a pagamento, con il conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale, verticale e l’installazione di due parcometri.

La finalità dell’intervento è rivedere il sistema della viabilità e della sosta nel quadrante costituito dalle tre vie, razionalizzando gli accessi per ridurre il transito veicolare sulle strade interessate, che presentano limiti di conformazione e un consistente transito pedonale: contemporaneamente, si interverrà per promuovere e incentivare l’utilizzo della sosta libera all’area Campana, a compensazione dell’introduzione della sosta a pagamento nel parcheggio Cagnacci.

“La razionalizzazione della viabilità e della sosta nelle vie Cagnacci, Faini e Palermo fa seguito a un confronto strutturato con i residenti della zona, che da tempo chiedono una limitazione del traffico in un’area residenziale e pedonale: va in questa direzione l’istituzione di una nuova ztl nel quadrante interessato” spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni. “Anche la scelta di istituire la sosta a pagamento nel parcheggio di via Cagnacci consentirà di ridurre il traffico, oltre ad assicurare un ricambio più continuo a vantaggio soprattutto delle attività economiche del centro”.

“A titolo di compensazione stiamo lavorando al potenziamento della segnaletica per l’area Campana, che resterà libera e dovrà essere sempre più utilizzata, considerando che si trova ad appena cinque minuti di cammino dal parcheggio Cagnacci: abbiamo in previsione di avviare anche un dialogo con Start Romagna per istituire una tariffa agevolata dell’autobus nel tratto compreso tra l’area Campana e la stazione ferroviaria per chi lascia l’auto in uno di questi due parcheggi e deve raggiungere il centro. Il rifacimento dell’asfalto in via Faini, infine, porterà una riqualificazione complessiva della vecchia ‘Venezia’ dallo Sferisterio a via Cupa: un intervento significativo e strategico, considerando la posizione della via e il suo utilizzo pedonale intensivo da parte di residenti e visitatori” conclude la vice sindaca.

