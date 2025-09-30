Immersione al Paguro, due indagati per la morte del sub

Il corpo di Ugo Coppola, scomparso un mese e mezzo fa fa durante l’escursione subacquea, non è stato ancora ritrovato

A un mese e mezzo dalla scomparsa di Ugo Coppola, 54 anni, durante un’immersione al relitto del Paguro al largo di Ravenna, il suo corpo non è ancora stato ritrovato. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo due persone nel registro degli indagati.

Le indagini riguardano l’organizzazione della spedizione subacquea del gruppo Dive Planet di Rimini e il percorso formativo seguito dalla vittima per ottenere le licenze necessarie. Decisivo potrebbe rivelarsi l’eventuale recupero del corpo, utile per chiarire le cause del decesso e verificare le attrezzature usate.

Le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera, hanno coinvolto squadre da Ravenna, Rimini e Genova, ma finora senza esito. Intanto emergono dubbi sulla preparazione del sub: un’ex istruttrice ha dichiarato di non avergli rilasciato il brevetto per “gravi difficoltà tecniche e mentali”, pur avendo poi ottenuto abilitazioni in un altro centro.