Impresa Venturelli in Australia: doppio oro e record mondiale. Ma le Paralimpiadi restano un sogno

L'atleta riminese con autismo escluso dalle Paralimpiadi per un QI troppo alto

Doppio oro in Australia per Luca Venturelli, atleta romagnolo di 21 anni con autismo, ai Virtus World Athletics Championship di Brisbane. Ha vinto i 1.500 metri (4’19”) e i 5.000 metri (15’20”), stabilendo il nuovo record mondiale di categoria. Già primatista negli 800 e nei 10.000 metri, Venturelli gareggia sia con la Fidal sia con la Fisdir, ma non può accedere alle Paralimpiadi perché il regolamento esclude chi ha un QI superiore a 75 (il suo è 97). Il campione spera che questa regola cambi, per sé e per gli atleti futuri.