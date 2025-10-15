Impresa Venturelli in Australia: doppio oro e record mondiale. Ma le Paralimpiadi restano un sogno
L'atleta riminese con autismo escluso dalle Paralimpiadi per un QI troppo alto
15 ottobre 2025 09:37
Doppio oro in Australia per Luca Venturelli, atleta romagnolo di 21 anni con autismo, ai Virtus World Athletics Championship di Brisbane. Ha vinto i 1.500 metri (4’19”) e i 5.000 metri (15’20”), stabilendo il nuovo record mondiale di categoria. Già primatista negli 800 e nei 10.000 metri, Venturelli gareggia sia con la Fidal sia con la Fisdir, ma non può accedere alle Paralimpiadi perché il regolamento esclude chi ha un QI superiore a 75 (il suo è 97). Il campione spera che questa regola cambi, per sé e per gli atleti futuri.