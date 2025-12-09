Imu 2025, scadenza saldo il 16 dicembre

Il Comune di Rimini ricorda ai contribuenti le modalità di calcolo e pagamento online, con supporto per aree edificabili e immobili di lusso

Si avvicina la scadenza per il versamento della rata di saldo dell'Imu2025. Il termine ultimo è fissato per lunedì 16 dicembre, data entro la quale i contribuenti interessati dovranno provvedere al pagamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso. La Direzione Risorse Tributarie del Comune di Rimini ricorda che l'adempimento riguarda i proprietari di abitazioni diverse dall'abitazione principale, le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché tutti gli altri immobili non oggetto di esenzione, compresi fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili.

Per facilitare gli adempimenti, il Comune ha attivato una procedura di calcolo online (accessibile a questa pagina) che permette di calcolare l'importo esatto dell'imposta, visualizzare e stampare il prospetto riepilogativo degli immobili dichiarati, generare il modello F24 precompilato con i codici tributo corretti e calcolare eventuali importi dovuti per ravvedimento operoso in caso di ritardo. L'Amministrazione sottolinea che per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata di tutti gli immobili posseduti, reperibile presso l'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24, poiché la procedura online utilizza esclusivamente i dati dichiarati senza effettuare controlli automatici sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare massima attenzione alle informazioni inserite e a consultare attentamente le pagine informative del portale comunale. Il versamento deve essere effettuato applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio comunale nel dicembre 2024 (consultabile a questa pagina).