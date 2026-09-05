In Cineteca i ragazzi diventano esperti di cinema per una sera

Dal 7 al 20 settembre aperte le candidature per scegliere e presentare un film. Sei i giovani selezionati per gli appuntamenti tra ottobre e dicembre

Per una sera potranno scegliere il film, raccontare perché lo hanno scelto e presentarlo al pubblico. A Rimini torna "Curatori per un giorno", il progetto della Cineteca comunale che invita i giovani a entrare direttamente nella programmazione cinematografica della città.

Dopo la prima edizione, l'iniziativa riparte con una nuova call. Possono partecipare i giovani maggiorenni che al 20 settembre 2026 non abbiano ancora compiuto 31 anni. Alla fine della selezione saranno sei le persone scelte, ciascuna chiamata a costruire una serata della Cineteca partendo da un film legato al proprio percorso e ai propri interessi.

La proposta non consiste quindi soltanto nell'indicare un titolo. Ai candidati viene chiesto di spiegare la scelta e di immaginare come presentarla agli spettatori, trasformando una passione personale in un appuntamento aperto alla città.

I sei giovani saranno accompagnati dalla Cineteca nell'organizzazione delle serate e nella loro promozione. Le proiezioni sono previste tra ottobre e dicembre 2026, mentre il calendario degli appuntamenti verrà definito dopo la selezione.

A pesare nella scelta saranno l'originalità della proposta, la qualità del progetto e l'interesse culturale del film indicato. Verrà considerata anche la coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa e la possibilità concreta di reperire l'opera e ottenere i diritti necessari per la proiezione. Non potranno essere proposti film usciti nelle stagioni cinematografiche 2025/2026 e 2026/2027.

"Curatori per un giorno" nasce con l'idea di lasciare ai giovani uno spazio concreto nella costruzione dell'offerta culturale cittadina. La seconda edizione rientra inoltre nel percorso del Piano Strategico della Cultura del Comune di Rimini ed è realizzata insieme a Corner Giovani e Fondazione Piano Strategico, che collaborerà alla diffusione dell'iniziativa.

"L'edizione di lancio ci ha mostrato la voglia di protagonismo delle nuove generazioni", sottolineano l'assessore alla Cultura Michele Lari e l'assessora alle Politiche Giovanili Francesca Mattei. La qualità delle proposte raccolte, spiegano, ha confermato l'interesse verso un progetto capace di portare nella programmazione della Cineteca nuovi sguardi e sensibilità. L'intenzione è di riproporre lo stesso modello anche in altri ambiti della cultura cittadina.

Partecipare è gratuito. Le candidature possono essere presentate da lunedì 7 settembre fino alle 23.59 di domenica 20 settembre 2026, esclusivamente attraverso il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rimini.