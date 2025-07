In Emilia Romagna si nasconde un gigante leggendario | Da lì si vede anche la Corsica

Scopri il Monte Cimone, la vetta più alta dell'Emilia-Romagna: panorami mozzafiato, sport invernali e un lago avvolto nella leggenda.

Nel cuore dell'Emilia-Romagna, tra i comuni di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato, si erge maestoso il Monte Cimone, la vetta più alta dell'Appennino settentrionale con i suoi 2.165 metri. Questa montagna non è solo un paradiso per gli amanti degli sport invernali, ma anche un punto panoramico unico da cui, in condizioni di visibilità ottimali, è possibile ammirare una vasta porzione del territorio italiano, spaziando dalle Alpi al Mar Tirreno, fino alla Corsica.

Un panorama senza eguali

Il Monte Cimone offre uno dei panorami più spettacolari d'Italia. Grazie alla sua posizione e altitudine, dalla sua cima si può godere di una vista che abbraccia l'intero arco alpino, il Mar Adriatico, il Monte Amiata, l'Argentario, il Mar Tirreno, l'Isola d'Elba, la Corsica e l'Isola di Capraia. Questo lo rende un luogo privilegiato per gli appassionati di fotografia e per chi desidera immergersi nella bellezza del paesaggio italiano.

Il comprensorio sciistico del Cimone

Il Comprensorio del Cimone è il più grande dell'Emilia-Romagna, con oltre 50 km di piste che si snodano tra le località di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato. Le piste, adatte a sciatori di ogni livello, sono servite da 23 impianti di risalita, tra cui seggiovie, skilift e tappeti mobili. La varietà dei tracciati e la presenza di snowpark rendono il comprensorio ideale anche per gli amanti dello snowboard e delle discipline freestyle.

Un centro di ricerca scientifica

Sulla vetta del Monte Cimone si trova il Centro Aeronautica Militare di Montagna (CAMM), una stazione meteorologica riconosciuta dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Dal 1946, il CAMM fornisce dati cruciali per la navigazione aerea e per gli studi climatologici. Inoltre, ospita l'Osservatorio climatico "Ottavio Vittori" del CNR, che monitora la composizione dell'atmosfera e contribuisce a programmi internazionali di ricerca sul clima.

Il Lago della Ninfa: tra leggenda e realtà

Alle pendici del Monte Cimone, a 1.500 metri di altitudine, si trova il suggestivo Lago della Ninfa. Originatosi da una frana, il lago è oggi mantenuto artificialmente e circondato da boschi di faggi e conifere. Secondo una leggenda locale, una bellissima ma malvagia ninfa abitava le sue acque, attirando viandanti per poi farli annegare nei gorghi. Oggi, il lago è una meta ideale per escursioni e relax, offrendo anche una pista da sci alpino e un baby park per i più piccoli.

Curiosità

Sapevi che il Monte Cimone è stato scelto come sede di importanti studi atmosferici a livello europeo? Dal 2011, il CAMM partecipa al programma internazionale Global Atmosphere Watch, monitorando la qualità dell'aria e contribuendo alla comprensione dei cambiamenti climatici.