In Romagna partono i test di guida autonoma: debutta il minibus elettrico

A Cesena è stato testato un minibus a guida autonoma nell’ambito del progetto europeo “Ginevra”, che studia come i cittadini reagiscono ai futuri sistemi di trasporto smart. Il veicolo elettrico, senza posto di guida, ha trasportato volontari su un circuito che simula strade reali, muovendosi fino a 20 km/h e reagendo agli ostacoli. A bordo è comunque presente un addetto alla sicurezza. L’iniziativa, finanziata con 210mila euro dall’Interreg Central Europe, coinvolge anche altre cinque città europee. I partecipanti compilano questionari prima e dopo il giro per valutare interesse e percezioni. L’esperienza è gratuita e accessibile a tutti, anche a chi usa passeggini o carrozzine.