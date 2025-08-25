In solidarietà i 2.000 dipendenti Stellantis di Termoli

Firmato l’accordo azienda-sindacati: “Una fase molto difficile”

Dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2026 sarà in vigore un nuovo contratto di solidarietà per i circa 2.000 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli. L’intesa è stata raggiunta nel corso di un incontro tra la direzione dell’impianto automobilistico e le organizzazioni sindacali.

L’accordo, come già accaduto in passato, prevede la maturazione dei ratei indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati durante il mese, una misura volta a garantire maggiore tutela economica ai dipendenti in una fase caratterizzata da incertezza e riduzione dei volumi produttivi.

“Il contratto di solidarietà è uno strumento difensivo che, in questo momento, ci permette di affrontare una fase molto difficile”, ha dichiarato Francesco Guida, segretario della Uilm Molise, sottolineando il valore dell’intesa come risposta condivisa alle criticità industriali e occupazionali che interessano il sito produttivo.

Con questo nuovo contratto, Stellantis e i sindacati puntano a gestire in maniera meno traumatica la crisi, salvaguardando l’occupazione e mantenendo una prospettiva di continuità produttiva per il territorio.