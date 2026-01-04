Incendio a Capodanno a Crans Montana, Eleonora si è risvegliata

La ragazza ha riportato ustioni al viso e alle mani, già sottoposte a più interventi chirurgici

Sono in miglioramento le condizioni di Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, rimasta gravemente ustionata nell’incendio del locale “Le Constellation” a Crans Montana la notte di Capodanno. Ricoverata al Niguarda di Milano, la giovane veterinaria è ora sveglia, non più intubata e in condizioni stabili, anche se non ha ancora piena consapevolezza di quanto accaduto.

La notizia è stata confermata dalla madre e dai familiari, che hanno potuto parlarle. Attraverso i social, la famiglia ha ringraziato per l’affetto ricevuto. Eleonora ha riportato ustioni al viso e alle mani, già sottoposte a più interventi chirurgici.

Sull’incendio, che ha causato decine di vittime e oltre cento feriti, la Procura svizzera indaga per incendio e omicidio colposi: iscritti nel registro degli indagati i gestori del lo