Incendio a Montecopiolo, distrutti quattro ettari di macchia mediterranea

Fiamme domate dopo ore di intervento tra vento e terreno impervio

Un vasto incendio ha colpito il territorio di Montecopiolo, bruciando circa quattro ettari di vegetazione tra rovi e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dal vento costante, che ha alimentato il fronte del fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Novafeltria e Macerata Feltria, coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento. Decisivo il supporto aereo di un elicottero partito da Bologna, dotato di “bucket” ad alta capacità, impiegato per circa un’ora e mezza.

Nonostante le difficoltà legate al terreno impervio, gli operatori sono riusciti a raggiungere il fronte delle fiamme fino al limite del calanco, contenendo l’incendio e mettendo in sicurezza l’area interessata.