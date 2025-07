Incendio a Pietracuta, fiamme in un campo di fieno: in salvo un mezzo agricolo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, per un totale di sette uomini e tre automezzi

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un campo in via Torriana, località Libiano, dove si stavano preparando delle balle di fieno. Le fiamme, alimentate dal caldo intenso, si sono rapidamente propagate tra le sterpaglie, minacciando l’area di lavoro e alcune abitazioni vicine, che fortunatamente non sono state coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, per un totale di sette uomini e tre automezzi. Grazie al pronto intervento, il mezzo agricolo impiegato per la raccolta del fieno è stato messo in sicurezza. Le operazioni di spegnimento e contenimento sono ancora in corso per evitare ulteriori propagazioni.