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Incendio a Viserba, Jaguar distrutta in piazzale Zavattini

Fiamme nella notte vicino al centro studi intorno alle 23. Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
07 giugno 2026 10:40
Incendio a Viserba, Jaguar distrutta in piazzale Zavattini -
Rimini
Cronaca
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Sono ancora in fase di definizione le cause di un incendio scoppiato sabato sera a Viserba. Erano da poco passate le 23 quando una Jaguar in sosta vicino al centro studi, è stata avvolta dalle fiamme.

La Jaguar distrutta dalle fiamme

Il mezzo era parcheggiato nell'area di sosta laterale, in p.le Cesare Zavattini, lato scuola media, vicino al nuovo passaggio pedonale. Sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco con 7 persone e due automezzi ed i Carabinieri di Viserba. I pompieri sono rientrati intorno all'1.10. Nessun altro mezzo danneggiato dalle fiamme. L'auto è andata completamente distrutta. Il proprietario, un 45enne, stava rincasando con la moglie quando si è accorto dell'incendio. Nei pressi è stata trovata una bottiglia con liquido infiammabile: si tratterebbe quindi di un incendio doloso, con motivazioni al momento sconosciute.

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