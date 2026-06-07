Incendio a Viserba, Jaguar distrutta in piazzale Zavattini
Fiamme nella notte vicino al centro studi intorno alle 23. Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri
Sono ancora in fase di definizione le cause di un incendio scoppiato sabato sera a Viserba. Erano da poco passate le 23 quando una Jaguar in sosta vicino al centro studi, è stata avvolta dalle fiamme.
Il mezzo era parcheggiato nell'area di sosta laterale, in p.le Cesare Zavattini, lato scuola media, vicino al nuovo passaggio pedonale. Sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco con 7 persone e due automezzi ed i Carabinieri di Viserba. I pompieri sono rientrati intorno all'1.10. Nessun altro mezzo danneggiato dalle fiamme. L'auto è andata completamente distrutta. Il proprietario, un 45enne, stava rincasando con la moglie quando si è accorto dell'incendio. Nei pressi è stata trovata una bottiglia con liquido infiammabile: si tratterebbe quindi di un incendio doloso, con motivazioni al momento sconosciute.