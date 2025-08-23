Incendio in casa a Bologna, muore 79enne

Viveva sola e aveva difficoltà motorie: fiamme forse causate da una sigaretta

Una donna di 79 anni è deceduta questa mattina in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione in via Rimesse, alla periferia di Bologna. L’anziana, che soffriva di problemi di deambulazione e viveva da sola, sarebbe rimasta intrappolata tra le fiamme, probabilmente partite da una sigaretta caduta sul letto. A dare l’allarme è stata una vicina che ha visto il fumo e sentito le grida, ma all’arrivo dei soccorsi la donna era già senza vita. Sul posto vigili del fuoco, polizia e scientifica per i rilievi.