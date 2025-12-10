Incendio in centro a Rimini distrugge due auto

Le fiamme divampano in Vicolo Gioia, danni anche a un palazzo adiacente

Martedì sera (9 dicembre) a Rimini, in Vicolo Gioia all'altezza del civico 8, un incendio ha distrutto due auto parcheggiate, una Fiat 500L e una Toyota Yaris, danneggiando anche vetri e muri del palazzo vicino. L’allarme è scattato verso le 22:40. Le auto erano parcheggiate lungo la via. Il bagno di un appartamento al primo piano, che aveva le finestre aperte, è stato raggiunto dal fumo che ha annerito le pareti. Vetri rotti e danni agli infissi per l'abitazione al piano terra, a causa del forte calore. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme in meno di un’ora. Sul posto presente anche la Polizia. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio.