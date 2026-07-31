Incendio in un appartamento a Miramare: intossicata una famiglia di otto persone

Tra gli occupanti anche alcuni minori. Le fiamme hanno interessato un'abitazione al piano terra in via Corbelli

Una famiglia di otto persone, tra cui anche alcuni minori, è rimasta intossicata questa mattina a causa di un incendio divampato in un appartamento a Miramare.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 9.30 in un'abitazione al piano terra di uno stabile in via Corbelli 1, nei pressi della Statale. L'incendio ha interessato l'intero appartamento. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo.

Gli occupanti, tutti di nazionalità albanese, hanno riportato escoriazioni e, in alcuni casi, un'intossicazione da fumo. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti i sanitari con tre ambulanze, due mezzi dei Vigili del Fuoco e il personale della Polizia Locale del distaccamento di Miramare.